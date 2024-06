VIDEO Pogledajte kako su Srbi u Njemačkoj plesali užičko kolo pa se žestoko pomlatili s Englezima

Nogometna reprezentacija Srbije danas od 21 sat u Gelsenkirchenu kreće na Europskom prvenstvu. Prvi pozivnik je izuzetno težak - reprezentacija Engleske.

Navijači Srbije vrijeme do utakmice kratili su plesanjem užičkog kola, njihovog tradicionalnog plesa.

A engleski mediji pišu da je uoči utakmice došli do sukoba navijača. Navodno je u tučnjavi sudjelovalo nekoliko desetina ljudi, a sve je trajalo par minuta.

Poletjeli su stolovi, sjedalice i čaše pa je intervenirala njemačka policija. Jedan je navijač završio krvave glave, a nekoliko ih je uhićeno.

BREAKING: England & Serbia fans clash in Gelsenkirchen. Tables, chairs, glass bottles all thrown and smashed in a side street just off the main square. German and UK riot police on the scene. pic.twitter.com/oZuGcPjTJQ