VIDEO Bayern nemilosrdno 'demolirao' Dinamo. Bavarci su preko Dinama postavili zapanjujuć rekord

Dinamo i Bayern igraju utakmicu prvoga kola inicijalne faze natjecanja u ovosezonskome izdanju Lige prvaka. Hrvatski prvak u utakmicu ulazi kao "underdog" i nada se pokazati što bolje izdanje. Dakako, tome odmaže remi u derbiju protiv Rijeke pa poraz od Hajduka u 6. kolu Hrvatske nogometne lige. S druge strane njemački velikan je nakon poražavajuće prošle sezone u kojoj je ostao bez trofeja gladan pobjeda i pobjedničkih pehara.

To je vidljivo i iz njihovog ulaska u novu sezonu natjecanja u Bundesligi. Nanizao je tri pobjede od kojih je posljednja bila ona rezultatom 6:1 u gostovanju kod Kiela. Svoju su izvrsnu formu pod novim trenerom Vincentom Kompanyjem pokazala odmah na početku utakmice. Već nakon devet minuta umalo su došli do prvoga pogotka, ali Musiala je bio u zaleđu pa je gol poništen. Sedam minuta kasnije je Gnabry uspio zabiti, ali i on je bio u zaleđu. Međutim, zbog prekršaja Pierre-Gabriela na Pavloviću dosuđen je penal.

GALERIJA Dinamo ima sjajnu podršku u Münchenu, Boysi transparentom poručili da su 'neželjeni gosti'

Tada spasa za maksimirske dečke više nije bilo. Slavni napadač engleske reprezentacije Harry Kane je već u 20. minuti uspio zabiti. To je Kaneu već šesti pogodak u pet nastupa koliko je od početka sezone upisao za bavarsku momčad. Pogodak možete pogledati OVDJE. Dinamo nije mogao sastaviti dobar napad, ali ovaj pogodak otvorio je vrata do mreže koja su Bavarci iskoristili u nastavku prvoga poluvremena.

Strijelac drugoga pogotka bio je Raphael Guerreiro. Pogodak je najprije poništen zbog zaleđa, ali VAR je brzo ispravio tu odluku suca. Musiala je visoku loptu prsima primirio za portugalskog nogometaša, a ovaj je s ruba kaznenog prostora snažno zapucao i za Nevistića neobranjivo uputio loptu u mrežu Dinama. Pogodak možete pogledati OVDJE. Posljednji pogodak Bayerna u prvome poluvremenu zabio je u 38. minuti Michael Olise. Kimmich je ubacio, a nečuvani Olise je glavom zabio treći gol na susretu. Snimku pogotka možete pogledati OVDJE.

Na početku drugoga poluvremena uslijedio je šok za Bavarce. Dinamovi igrači odjednom su se pribrali i zabili dva gola u svega nekoliko minuta. Najprije je precizan bio Bruno Petković, a Takuya Ogiwara je svega dvije minute kasnije zabio i drugi gol. Nažalost, nalet u napadu nije pratila čvrstoća u obrani, a Kane se dodatno zainatio. Najprije je probio Dinamovu obranu i pogodio u gol za 4:2. Svega nekoliko minuta kasnije ponovo je zabio no njegov hat-trick poništen je zbog zaleđa. Drugi pogodak Kanea možete pogledati OVDJE. Bayern je nastavio s pritiskom, a Musialin ubačaj ponovo pronalazi Olisea koji zabija i peti gol. Snimku pogotka možete pogledati OVDJE.

Dinamove muke nisu niti tu stale. Novi pogodak Bayerna stigao je u 73. minuti kada je VAR soba utvrdila igranje rukom Josipa Mišića. Kane je zabio iz penala za 6:2. Pogodak pogledajte OVDJE. Pet minuta kasnije, Kane je dobio još jednu priliku iz penala i iskoristio je. Theophile je promašio loptu i nagazio Gnabryja, a sudac je još jednom pokazao na bijelu točku. Snimku pogotka možete vidjeti OVDJE. Kao da to nije bilo dovoljno, Leroy Sane je u 85. minuti susreta s 20-ak metara pogodio u donji desni kut za 8:2 i najteži poraz Dinama u povijesti. Snimku pogotka pogledajte OVDJE. Leon Goretzka je u 92. minuti susreta zabio glavom i tako učinio Bayern prvim klubom u povijesti Lige prvaka koji je zabio devet golova. Snimku pogledajte OVDJE.

VIDEO Pogledajte kako je Bayern pokazao nepoštovanje prema Dinamu