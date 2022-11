VIDEO Pogledajte čudesnu asistenciju novog aduta Hrvatske uoči Svjetskog prvenstva

U ogledu 15. kola austrijske Bundeslige nogometaši RB Salzburga su upisali novu pobjedu te su u gostima pobijedili Wolfsberger 2-1.

Prednost od dva pogotka RB Salzburg je stvorio u prvom poluvremenu. Prvi pogodak gosti su dali u 17. minuti. Strijelac je bio Okafor, a asistent hrvatski nogometaš Luka Sučić.

Foto: EXPA/ Stefan Adelsberger 14.08.2022, Red Bull Arena, Salzburg, AUT, 1. FBL, FC Red Bull Salzburg vs RZ Pellets WAC, Grunddurchgang, 4. Runde, im Bild Luka Sucic (FC Red Bull Salzburg) // during the Admiral Bundesliga, 4th round match between FC Red Bull Salzburg and RZ Pellets WAC at the Red Bull Arena in Salzburg, Austria on 2022/08/14. EXPA Pictures © 2022, PhotoCredit: EXPA/ Stefan Adelsberger Photo: EXPA/ Stefan Adelsberger/EXPA

Sučić je Okafora pronašao iznimnim dalekim dodavanjem koje je moralo biti precizno u centimetar kako bi pronašlo svoju metu, a u tom naumu je novi hrvatski A-reprezentativac i uspio, i to vanjskim dijelom kopačke. Asistenciju pogledajte OVDJE.

U 42. minuti Adamu je povećao na 2-0, dok je domaći sastav do kraja tek uspio smanjiti, a strijelac je bio Malone petnaest minuta prije kraja. Sučić je za austrijskog prvaka odigrao cijelu utakmicu, dok je Roko Šimić za goste u igru ušao u 86. minuti.

RB Salzburg je prvi na ljestvici, ima 36 bodova, odnosno pet više od Sturma koji ima utakmicu manje.