VIDEO Ovo bi moglo označiti novu eru košarke! Uveden šut za četiri poena

Na Filipinima je uveden šut za četiri poena, a već u prvoj utakmici on je i postignut. U prvome kolu filipinskog Governors' Cupa susreli su se Meralco Bolts i Magnolia Hotshots. Boltsi su pobijedili rezultatom 99-94. Zbog uvođenja novog pravila očekivalo se da bi na utakmici moglo pasti više koševa, no svakako je prvo uvođenje ove ideje potencijalno od velikog značaja za čitav sport.

One the biggest innovations for the new PBA Season is the introduction of the 4-point shot — a first in any pro league in the world.



