VIDEO Nakon ovog poteza i suigrači su se klanjali Luki Modriću: 'TI si j**eno najbolji!'

Iako je madridski Real proteklog vikenda bio lišen pomoći šestorice standardnih prvotimaca, momčad Carla Ancelottija svladala je na gostovanju Gironu s 3:0. Cijelu utakmicu odigrao je hrvatski kapetan Luka Modrić koji je s trakom oko ruke predvodio i Real. Odigrao je hrvatski maestro još jednu sjajnu utakmicu, a posebno upečatljiv bio je trenutak iz 62. minute.

Tada je Modrić svojim prepoznatljivim potezom, dodavanjem vanjskom stranom kopačke uposlio Kyliana Mbappea. Francuz će postići pogodak za konačan rezultat utakmice, a Lukina asistencija postati najspektakularniji potez utakmice. Modrić je prije dodavanja jasno Mbappeu rukom pokazao gdje treba utrčati kako bi dočekao njegovu loptu. To se na kraju i ostvarilo.

Godine mu nećemo spominjati, one su ionako samo broj na osobnoj iskaznici, koju mu Španjolci, iz šale, žele svako malo provjeriti. Iako nominalno ima nešto sporedniju ulogu, Modrić i dalje iz utakmice u utakmicu koristi svaku moguću priliku kako bi zablistao.

A nakon već opisanog poteza, Modrićeve asistencije "trivelom" za Mbappea, naklonili su mu se i njegovi suigrači. Jude Bellingham u jednom ga je trenutku zagrlio i rekao mu "Ti si j**eno najbolji", a Mbappe i Bellingham divili su se njegovoj asistenciji kada su zajedno bili na klupi u kasnijoj fazi utakmice. Kamere su ulovile trenutak kada je Mbappe rekao Bellinghamu: "Kakvo dodavanje Modrića".

🗣 Kylian Mbappé to Jude Bellingham on the bench in Girona:



"What a pass of Modrić!" @DAZN_ES pic.twitter.com/cCzs78O6YT