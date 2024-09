VIDEO Legenda je oduševila sve: Izgled vara, u tijelu lokalnog pijanca i dalje čuči genij

Bivši engleski reprezentativac Wayne Rooney je na utakmici legendi Manchester Uniteda i Celtica otkrio kako je tijekom karijere htio igrati za škotski klub. Rooney je na utakmici legendi između Manchester Uniteda i Celtica odigranoj na Old Traffordu zabio jedan gol, a na kraju ju je nakon izvođenja jedanaesteraca dobio škotski klub s 5-4.

"Celtic je uvijek bio momčad koju sam pratio i uvijek sam želio da pobijede. Nažalost, nisam dobio priliku, ali volio bih da sam u jednom trenutku igrao za Celtic. Nisam imao tu priliku, nije išlo. Mislim da su uvijek su bile posebne utakmice protiv Celtica", rekao je Rooney.

Nije prvi put da Rooney govori o svojoj ljubavi prema škotskom klubu, otkrivši da je "uvijek pratio Celtic" nakon što je kao kapetan vodio Englesku do pobjede nad Škotskom na Celtic Parku 2013. "Uvijek uživam dolaziti ovamo i bio sam u Celtic Park već nekoliko puta i uživao sam na stadionu pa je očito bilo još bolje što smo pobijedili", rekao je tada.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Wayne Rooney, at 38 years old, scores Manchester United's first free-kick goal at Old Trafford in two years. 😅🎯



