VIDEO Komentator HRT-a upao u euforiju kada je Hrvatska zabila prvi pogodak na Euru

U utakmici Hrvatske i Albanije koja je završila rezultatom 2-2, jedan je detalj oduševio hrvatske navijače koje su utakmicu pratili ispred TV ekrana.

To je bila reakcija komentatora HRT-a, Marka Šapita prilikom hrvatskog pogotka za 1-1. Hrvatska je dugo prijetila, no nije mogla stići do pogotka sve do 74. minute kada Andrej Kramarić pogađa za izjednačenje.

"Kramariiić. Andrej Kramarić, 74. minuta. Konačnooo. Kramarić zabija za oduševljenje na tribinama, čini se da ovdje nema zaleđa." vikao je oduševljeni Šapit nakon gola hrvatskog napadača.

Do kraja utakmice pala su još dva pogotka. Najprije je Klaus Gjasula zabio autogol nakon udarca Luke Sučića, da bi se kasnije iskupio i u 95. minuti zabio za konačnih 2-2.

Reakciju Šapita možete vidjeti OVDJE.