VIDEO Guardiola nasred ulice htio nasrnuti na navijača! Izgubio je živce, reagirali i tjelohranitelji

Nakon sedam utakmica bez pobjede u svim natjecanjima nogometaši Manchester Cityja ove su srijede na svom Etihadu konačno slavili protiv Nottingham Foresta (3:0). City je ovoga časa tek četvrti u poretku engleskog prvenstva, a trener Pep Guardiola u zadnje vrijeme proživljava teške dane. Bio je izložen teškom pritisku, a sada se u javnosti pojavila snimka kako se pokušao obračunati s jednim navijačem.

Guardiola je nakon poraza i remija u zadnjim tjednima uvijek govorio da je sve u redu, da je miran i staložen, iako je svima u klubu i oko njega bilo jasno da to nije baš tako. Nakon poraza od Liverpoola prošlog vikenda jedan je susret s navijačem Cityja umalo prerastao u fizički obračun.

Na snimci koja kola internetom, obratio mu se jedan navijač koji mu je u prolazu nešto dobacio. Guardiola se okrenuo i htio krenuti na mladića, ali ga je njegova tjelesna zaštita zaustavila u posljednji trenutak i odvela ga prema hotelu u kojem su odsjedali. Žestoku reakciju Guardiole spriječila su dvojica tjelohranitelja, a nakon toga uslijedio je verbalni okršaj s navijačem.

Nismo još vidjeli ovakvog Guardiolu, ali očito je da je popustio pod pritiskom. Da se zaista dogodio fizički napad na mladića, bila bi to velika mrlja na njegovoj sportskoj karijeri. Nasred ulice potpuno je izgubio živce. Inače, on je nedavno produžio ugovor s Manchester Cityjem do 2027. godine, a do sada je osvojio šest naslova prvaka Engleske kao i Ligu prvaka.