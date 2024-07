VIDEO Đoković ušao u obračun s navijačima na Wimbledonu: 'Laku noć, ne možete mi ništa'

Novak Đoković je posljednji tenisač koji je na ovogodišnjem Wimbledonu došao do četvrtfinala, a to je učinio uvjerljivom pobjedom 6-3, 6-4, 6-2 nad Dancem Holgerom Runeom (ATP - 15.). Bio je to njihov šesti međusobni dvoboj u kojem je Đoković došao do četvrte pobjede, ali najuvjerljivije do sada, jer je Rune prvi put ostao bez osvojenog seta.

Najuspješniji tenisač svih vremena na Grand Slam turnirima tako je došao do rekordnog 60. četvrtfinala. Najviše ih je odigrao u Roland Garrosu (18), a najmanje na US Openu (13). U Australiji je 14 puta bio među osmoricom najboljih, a ovo mu je 15. četvrtfinale u Wimbledonu, gdje je sedam puta dizao pobjednički pehar.

Za plasman u polufinale Đoković će igrati protiv Australca Alexa De Minaura koji je svladao Francuza Arthura Filsa sa 6-2, 6-4, 4-6, 6-3 i tako prvi put stigao do četvrtfinala u All England Clubu, a treći put na Grand Slam turnirima.

Inače, nakon pobjede u četvrtfinalu Wimbledona Đoković je na terenu imao poruku za navijače koji su ga htjeli isprovocirati glasnim navijanjem za Runea:

- Čestitam iz dubine duše svim navijačima koji su ostali ovdje, a svima koji su odabrali pokazati nepoštovanje – želim vam lakuuuuuuuuu noooooooć. Gooood niiight. Na Touru sam više od 20 godina, znam sve trikove. Ljudi ovdje vole tenis, plate kartu, cijene napore igrača. Igrao sam u mnogo neprijateljskijim atmosferama, ne možete mi ništa - rekao je Đoković.

Kako je vidio meč?

- Veoma sam zadovoljan. Mislim da on nije igrao blizu svog najboljeg nivoa. Izgubio je prvih 12 poena, to je možda utjecalo na njega malo, nije lako ni igrati na centralnom stadionu, stresno je. Zadovoljan sam igrom, spasio sam nekoliko break lopti, bio sam čvrst u situaciji kada se moglo okrenuti, u završnici trećeg seta. Pristojna igra, zadovoljan sam pobjedom u tri seta - dodao je.

VIDEO POGLEDAJTE OVDJE