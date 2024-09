VIDEO Brutalan nokaut: Čovjek koji je srušio Hrgovića nije imao milosti ni prema Joshui

Britanski boksač Daniel Dubois nokautirao je sunarodnjaka Anthonyja Joshuu u petoj rundi borbe za naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji po IBF verziji i zadržao pojas koji je osvojio početkom lipnja, kad je prekidom u osmoj rundi borbe u Rijadu pobijedio Filipa Hrgovića. Dugo očekivana borba na londonskom stadionu Wembley imala je potpuno drugačiji rasplet od onog kakav je najavljivao bivši dvostruki svjetski prvak, 34-godišnji Anthony Joshua, a 27-godišnji Daniel Dubois je pokazao o kakvom se udaraču radi.

Od prvog zvuka gonga napao je favoriziranog sunarodnjaka i prvi put ga je uspio srušiti krošeom pred kraj prve runde. Dubois je nasrnuo na Joshuu i u drugoj rundi, koju je izazivač izdržao bez brojanja. No, pred kraj treće runde Dubois je ponovno uzdrmao suparnika kojeg je opet spasilo zvono. Osjetivši Joshuinu slabost, Dubois je krenuo po pobjedu u četvrtoj rundi u kojoj se njegov suparnik nekim čudom ipak održao na nogama. No, u petoj rundi Joshua više nije izdržao. Pred istek prve minute naletio je na još jedan brutalan udarac suparnika i završio na podu, što je bio kraj borbe.

