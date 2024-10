VIDEO Boksač zaradio stravičnu ozljedu nakon što je dobio šakom u glavu

Britanski boksač Frazer Clarke je odmah nakon meča završio u bolnici nakon brutalnog poraza protiv sunarodnjaka Fabia Wardleya na boksačkom spektaklu u Saudijskoj Arabiji.

Dvojica teškaša su se drugi put sreli u 2024. nakon što je njihov uzbudljiv okršaj prije nekoliko mjeseci završio remijem. No njihov obračun u Rijadu završio je nokautom u prvoj rundi, Wardley je demolirao svog protivnika za manje od tri minute, piše Croring.

Nakon strašnog Wardleyovg udarca Clarke se srušio u kutu, a sudac Victor Loughlin je nakon kratkog brojanja odmahnuo rukom i prekinuo meč.

Svima je bilo jasno kako Frazer ne može nastaviti borbu, jer se na njegovom obrazu moglo primijetiti udubljenje nakon snažnog udarca, što je sugeriralo da je došlo do ozbiljne ozljede lica.

Promotor Frank Warren je izjavio kako je Clarku slomljena jagodična kost te je odmah hospitaliziran.

Fabio Wardley je nakon meča poslao poruku podrške Frazeru Clarkeu da što prije zaliječi ozljedu i oporavi.

– Uoči borbe se uvijek pomolim i uvijek tražim da ja i moj protivnik iz ringa izađemo bez ozljeda i na nogama – rekao je Fabio Wardley i dodao:

– Znam da je naš posao težak, ali želim da se svaki borac s kojim dijelim ring vrati svojoj obitelji zdrav. Želim mu sve najbolje i nadam se da je dobro.

Trenutak prekida pogledajte u videu:

👀Why does Frazer Clarke have a dent in his head‼️🥊 pic.twitter.com/IEc4O0otIl