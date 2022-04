VIDEO Bjelica otkrio što je prethodilo porazu od Rijeke pa najavio očekivanja

Nenad Bjelica priprema momčad za susret s Istrom u kojemu strateg bijelo-plavih neće imati Mile Škorića, Marka Malenice, Vedrana Jugovića i Ivana Fiolića.

- Jugović je tek odradio prvi trening, a jedan trening ovaj tjedan je propustio i Mihret Topčagić zbog lagane temperature. Od utorka radimo na utakmici, dobro smo trenirali, a nakon analize koju smo napravili mogu reći da je momčad bila posvećena i angažirana. Mogu biti zadovoljan s ovim tjednom, ali mjesto i vrijeme za pokazati dobru formu je nedjelja i nadam se da ćemo protiv Istre biti puno bolji nego što smo bili protiv Rijeke od koje smo apsolutno zasluženo poraženi - rekao je trener Osječana pa nastavio:

- Vidio sam veliku ozbiljnost u radu, puno veću angažiranost nego prošlog tjedna kada smo bili u laganoj zoni komfora. Trener snosi svoj dio odgovornosti što to nije prepoznao i kada sam analizirao utakmicu mislim da je to bio razlog što smo nakon prvog gola izgledali tako kako smo izgledali. Ulazak u utakmicu nije bio loš, ali bili smo bez ikakve reakcije na gol. Ovdje nismo bili sposobni reagirati na pravi način, cijeli prošli tjedan nije bio kakav bi trebao biti i kakav se očekuje, preuzimam svoj dio odgovornosti što to nisam prepoznao i krenuo u utakmicu s nekim igračima koji su bili puno bolji u treningu od onih koji su igrali. To je moja odgovornost i apsolutno je prihvaćam.

O Istri je rekao:

- Pobijedili smo zadnje dvije utakmice protiv Istre 1961. Momčad su koja može igrati neopterećeno, mladi su poletni i kvalitetni, teže igri od golmana… Vidjet ćemo hoćemo li im uspjeti parirati, vjerujem da hoćemo, ali vidjeli ste i Rijeku koja je izgubila izglede boriti se za prvaka kako je igrala neopterećeno i kako je igrala kada nema što za izgubiti. Opasni su to suparnici, imaju kvalitetu, a Istra je jedna od momčadi koja nas je ove sezone uspjela pobijediti. Maksimalno smo fokusirani na utakmicu i nadam se da ćemo u utakmici pokazati sve ono što možemo i znamo.

S njim je bio i Kristijan Lovrić.

- Mi ne bismo bili ni profesionalci, ni sportaši da smo se pomirili s bilo čime. Mi smo svjesni da smo s igračke strane odradili jako lošu utakmicu, ali niti jedne sekunde se ne mirimo s time da smo izgubili borbu za vrh. Dat ćemo sve od sebe, dišemo kao jedan, razgovarali smo međusobno o nekim stvarima i borit ćemo se do zadnjeg dana za vrh, rekao je Lovrić pa zaključio:

Htjeli ili ne naravno da neke stvari utječu, ali kako je šef rekao mi smo tu morali pokazati dodatnu motivaciju i dodatnu agresivnost. Ne bih se vadio na sporne odluke, mi se moramo izdignuti iznad toga jer smo i kao klub i kao momčad dovoljno kvalitetni, a to nismo napravili. Ja se ne bih osvrtao ni na sudačke greške ako ih je bilo, mi radimo i treniramo da bismo se sami mogli izdići iznad tih problema što u Rijeci nije bio slučaj. U Rijeci nismo reagirali kako smo trebali, kako smo to očekivali, ali već je nedjelja prilika da to popravimo zbog cijelog Grada i svih ljudi koji su nas došli podržati, nadam se da će tako biti i u nedjelju.

>> Promocija Zekine autobiografije: