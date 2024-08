VIDEO Alcaraz poludio nakon šokantnog poraza. Svojom reakcijom zaprepastio publiku

Treći tenisač svijeta Carlos Alcaraz šokantno je ispao u drugom kolu Cincinattija protiv Francuza Gaela Monfilsa 4-6, 7-6 i 6-4 u meču koji se zbog kiše odužio na dva dana. Prvi dan je Monfils pružio Alcarazu odličan otpor, a meč se zbog kiše prekinuo u tie-breaku drugog seta kod 3-1 za Monfilsa.

Alcarazu tie-breakovi i nisu jača strana, finale OI protiv Novaka Đokovića je najsvježiji primjer, pa to što je Monfils sutradan osvojio drugi set i nije bilo neko osobito iznenađenje. Međutim, Alcarazu, kojem je to bio prvi meč nakon osvajanja srebra s Olimpijskih igara u Parizu, ništa nije polazilo za rukom. Previše neprisiljenih grešaka i previše poklonjenih poena.

"Iskreno, bilo je jako teško, najgori meč u karijeri. Imao sam dobre treninge prije početka turnira, udarao sam lopticu odlično i kretao se dobro. Želim zaboraviti ovaj susret što prije, nisam se mogao kontrolirati. Osjećao sam se kao da igram drugi sport na centralnom terenu u usporedbi s ostalim terenima, loptica je išla prebrzo. Kada sam se pripremao, imao sam drugačiji osjećaj, ne znam zašto", izjavio je Alcaraz na presici nakon dvoboja.

Ni Monfils nije odigrao ništa specijano. Dapače, imao je 12 dvostrukih i 35 neprisiljenih grešaka, više nego Alcaraz (7 dvostrukih i 22 neprisiljene). Dakle, skupljao je pogreške kao sličice nogometaša koje bi kasnije zalijepio u album, ali opet bi dobio ključne poene.

"Jedino o čemu sam brinuo jest oporavak. U četvrtak nisam igrao dobro, nismo uopće imali duge razmjene. Najduži poen bio je od pet udaraca, mislio sam da će idući dan biti bolje, ali nije. Samo želim izbaciti ovaj susret iz glave i fokusirati se na New York. Uskoro ćemo otići tamo i probat ću se naviknuti na terene", dodao je mladi Španjolac.

Trenutak koji nitko ni na stadionu ni pred malim ekranima nije očekivao dogodio se kod 3-1 za Monfilsa u odlučujućem setu. Alcaraz je nakon Monfilsovog voleja razbio reket, prvi put u karijeri. I to ga je onako pošteno razvalio. Eto toliko je Španjolac jučer bio nervozan i neraslopožen. Snimku pogledajte OVDJE.

"Bilo je i drugih mečeva kada sam ga htio slomiti, ali sam se uspio iskontrolirati. Sada to nije bio slučaj, bilo je jako frustrirajuće. U nekim trenutcima nisam htio biti na terenu nego samo otići", rekao je.

Alcaraz je tako propustio priliku opet skočiti na ATP ljestvici ispred Đokovića. Jannik Sinner je odmaglio obojici na najmanje 1500 bodova i ostat će broj 1 vjerojatno još dosta dugo. S obzirom da je Srbin kao branitelj naslova zbog otkazivanja izgubio 1000 bodova, Alcarazu je plasman u četvrtfinale bio dovoljan da zasjedne na drugo mjesto. Međutim, za to će morati sačekati novu priliku koja se nudi već na US Openu za devet dana gdje će loviti i svoj drugi US Open i ukupno peti Grand Slam u karijeri.

