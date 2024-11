Verstappen je ponovo prvak! Najbrži na svijetu je osigurao svoju četvrtu titulu

Nizozemac Max Verstappen (27) je četvrtu sezonu zaredom svjetski prvak u Formuli 1! Fantastični vozač Red Bulla je petim mjestom utrke za Veliku nagradu Las Vegasa osigurao naslov prvaka dvije utrke prije kraja sezone, s prednosti od 63 boda nad McLarenovim vozačem, Britancem Landom Norrisom koja je uoči završnih utrka sezone u Kataru i Ujedinjenim Arapskim Emiratima nedostižna. Verstappen je nakon utrke u Vegasu na 403 boda, dok je Norris šestim mjestom došao na 340 bodova.

Verstappen se tako pridružio društvu od pet vozača u povijesti Formule 1 koji su osvojili četiri ili više naslova svjetskog prvaka. Na prvom mjestu još uvijek stoji Michael Schumacher s osam naslova, drugi je Lewis Hamilton sa sedam, treći Juan Manuel Fangio s pet, a na diobi petog mjesta s četiri naslova su sad Sebastian Vettel, Alain Prost i Max Verstappen.

Nakon dvaju sezona (2022. i 2023.) u kojima je apsolutno dominirao bez premca, ova sezona nije bila toliko lagana za Verstappena koliko se čini kad se pogleda na bodovni konto. Red Bull je, što dokazuje i poredak konstruktora, tek treći najbrži bolid ove sezone, no Verstappen je u početku sezone napravio dovoljno prednosti kako bi ostao na čelu poretka. Max je, naime, u prvih deset utrka sezone ostvario sedam pobjeda i tu je već stvorio nevjerojatnu zalihu bodova. Red Bull je potom prilično pao u rang-ljestvici kvalitete bolida, a na njezin vrh je stigao McLaren, no narančasta momčad nije iskoristila tu činjenicu. Brojnim strateškim greškama, ili pak greškama vozača, Lando Norris je propustio ogromnu priliku uzeti naslov Verstappenu. Max je sredinom sezone prošao period od deset utrka u kojima nije bio pobjednik, a u tom periodu su pobjeđivali Norris i Piastri iz McLarena, Leclerc i Sainz iz Ferrarija te Russell i Hamilton iz Mercedesa, raspodijelivši bodove do te mjere da je Verstappen ostao ispred konkurencije.

Što se tiče same utrke u Vegasu, prvi je ciljem prošao Mercedesov Britanac George Russell, odradivši nevjerojatno dominantnu utrku na čelu. Treća je to pobjeda u karijeri za 26-godišnjeg Russella koji je slavlju u Brazilu 2022. godine te ovogodišnjem trijumfu u Austriji dodao i trijumf u Vegasu.

Budući da je Mercedes na ovoj stazi bio najbrži bolid, nije čudo da je slavlje momčadi u Vegasu drugim mjestom upotpunio Russellov sunarodnjak i momčadski kolega Lewis Hamilton, koji je startao tek na desetom mjestu, ali se uspio popeti na drugu stepenicu postolja. Treće mjesto na postolju je upotpunio Ferrarijev vozač Carlos Sainz koji će iduće sezone biti član Williamsa budući da je morao napraviti mjesto za Hamiltona koji stiže u redove Ferrarija u 2025. godini.

Dalje u poretku, Ferrarijev Charles Leclerc je zauzeo četvrto mjesto, a kao što smo već i rekli, Verstappen i Norris su uzeli peto i šesto mjesto. Norrisov momčadski kolega Oscar Piastri je završio na sedmom mjestu, a preostale bodove su ugrabili Haasov Nico Hulkenberg na osmom, Yuki Tsunoda iz momčadi RB na devetom, te Verstappenov momčadski kolega Sergio Perez na desetom mjestu.

U posljednje dvije utrke na Bliskom istoku još nam ostaje za doznati tko će uzeti naslov svjetskog prvaka u konkurenciji konstruktora, odnosno momčadi. Prvo mjesto u poretku drži McLaren sa 608 bodova, u konkurenciji je dakako i Ferrari s 584 boda, a matematički je u igri i Red Bull s 555 bodova.