Veliki svjetski talent (15) nestao poslije Eura. U neviđenoj drami spominje se jedan hrvatski klub

Iz Portugala su stigle vijesti koje se dobrano potresle nogometni svijet, a donosi ih tamošnji medij A Bole. Nakon finala Europskog prvenstva za kadete između Italije i Portugala (3:0) nestao je 15-godišnji portugalski nogometaš Cardoso Varela, inače veliki svjetski talent kojeg žele svi poznati klubovi. Poslije europskog turnira Porto je pokušao doći u kontakt sa svojim mladim igračem, ali nije ga mogao dobiti, smatra se da je mladić nestao zbog sukoba slavog kluba i menadžera.

GALERIJA Pogledajte kako izgleda raskošna kuća Luke Modrića

Portugalci pišu kako su menadžeri tražili tri milijuna eura da Varela nastavi igrati za Porto, no kako u klubu nisu htjeli pristati na to, oni su povukli bizaran potez. Vrlo brzo pronašli su klub za svog štićenika, sve su dogovorili s nepoznatim klubom iz Njemačke, no kako Varela još uvijek nije napunio 16 godina, nije mogao potpisati ugovor.

VEZANI ČLANCI:

Tako će do 29. listopada, kada puni 16 godina, igrati za hrvatskog niželigaša Dinamo iz Odranskog Obreža. Zbog toga je Porto prijavio cijeli slučaj Fifi, Portugalskom i Hrvatskom nogometnom savezu, ali i nadležnim vlastima. Ovo je zaista neobičan slučaj, a nepomenimo da je Varela svojim igrama privukao pažnju Intera, Citya, Bayerna, Reala i ostalih divova.