Bivši Hajdukov kapetan o Livajinu potezu: Marko je omiljen među vatrenima. Sve se ovo moglo izbjeći

Marko Livaja (30) više nije u reprezentaciji, što će do utakmice s Turskom biti najintrigantnija tema iz tabora vatrenih. Izbornik Dalić – očekivano – drži distancu od ovoga slučaja i ne otkriva detalje razlaza s Hajdukovim kapetanom.

– Žao mi je zbog njegove odluke. Mogao je još puno dati reprezentaciji i hvala mu na svemu što je za nju napravio. Uvijek sam govorio da poštujem odluke igrača koji se oproste i da ih podržavam. Tako je i s Markom, hvala mu i želim mu sreću. To je sve što imam reći. Fokus je na igračima za Tursku i Wales. Ne trošim energiju na one kojih nema. Imate priopćenja, mislim da je to dovoljno – kazao je Dalić na ovu temu.

GALERIJA Hrvatska pobijedila Nizozemsku i plasirala se u finale Lige nacija

Nije ga iz takta izbacilo ni pitanje: remeti li vam koncentraciju što je Livaja napustio reprezentaciju dan prije njezina okupljanja?

– Ne bih o tome. Ne talasam ništa, ne radim takve stvari jer želim mir. Kamo bi nas odvelo vraćanje u prošlost? Nikamo. Svatko radi kako mu paše. Nema potrebe gubiti koncentraciju na to, nema potrebe. Neću se boriti s time. Sve znam, imam svoj stav. Svatko će ovakve situacije protumačiti kako želi, bez obzira na to što ja rekao. Prošlo je šest godina otkad vodim reprezentaciju, osvojio sam tri medalje, čudo od rezultata i svaka odluka koju sam donio u ovih šest godina bila je dobra. Ne dobra, odlična! – zaključio je ovu priču Dalić.

U potrazi za reakcijom na Livajinu odluku okrenuli smo nekoliko telefonskih brojeva u Splitu, među ostalim i Livajin. Na njega, kao i na onaj primjerice Mate Bilića, Ante Miše, Zlatka Vujovića, nije bilo odgovora. Javio nam se legendarni Hajdukov igrač Ivica Šurjak. Kada smo mu spomenuli temu, saznali smo da za nju nije raspoložen.

VEZANI ČLANCI:

– Oprostite, u gužvi sam, ne mogu to komentirati – kazao je Šurjak.

Zavrtjeli smo i broj još jedne splitske sportske legende, košarkaša Dine Rađe. Možete li prokomentirati Livajin odlazak iz reprezentacije, glasilo je pitanje velikome hajdukovcu.

– Ne, ne mogu, ne komentiram nogomet – uzvratio je Rađa.

Ipak, nisu se svi hajdukovci posakrivali na spomen Livaje. Hrvoje Vejić nekada je – poput Livaje – bio Hajdukov kapetan, a bio je i hrvatski reprezentativac u pet navrata. Danas je britki komentator na Dalmatinskom portalu i nije ustuknuo ni milimetra kada smo mu najavili temu razgovora.

– Vjerojatno je u karijeri svakoga sportaša oproštaj od reprezentacije najteža odluka. Ona se ne donosi preko noći. Sigurno je Marko o tome dugo razmišljao i dobro razmislio, sagledao dobro sve što se u proteklome razdoblju događalo te donio svoju konačnu odluku. Trenutak donošenja te odluke malo je nezgodan za reprezentaciju, jer smo malo deficitarni na tim pozicijama, ali Marko je vjerojatno osjetio da ne može više dati reprezentaciji; niti da ima mentalnu snagu, niti se osjeća sposobnim odgovoriti zahtjevima reprezentacije. Marko zna prave razloge odlaska i njih treba poštovati – kazao je Vejić te dodao:

– Sve se to dogodilo radi jedne gluposti, nesmotrenosti; i samoga Livaje, ali i organizacije toga famoznoga treninga na Rujevici, kada je došlo do teških uvreda upućenih njemu. A sve se to moglo izbjeći.

VEZANI ČLANCI:

Je li Livaja mogao ranije objaviti odluku o prestanku igranja za reprezentaciju, a ne dan uoči okupljanja?

– To stoji. No mi ne znamo je li se u međuvremenu dogodilo nešto što ga je potaknulo na tu odluku, što mu je zasmetalo. O tome možemo samo nagađati. A vjerujem da mu je to bila teška odluka. Razgovarao sam s nekim ljudima koji su u reprezentaciji i svi su mi rekli da je Livaja bio omiljen u svlačionici. Na svakom okupljanju bio je baš pravi član reprezentacije.

Je li Livaja za vas igrač-slučaj? Tako zapravo ispada nakon događanja oko njega u posljednjih nekoliko mjeseci.

– Ne slažem se s etiketiranjem Livaje kao zločestoga dečka. O.K., dogodilo mu se da su ga ponijele emocije nakon skandiranja na Rujevici, tu je pogriješio – kao kapetan Hajduka – ali svi mi griješimo. Čujte, Livaji nije lako; on je od početka svoga igranja za Hajduk na udaru; tu su velika očekivanja od vlastitih navijača, a istodobno se morao nositi i s vrijeđanjima suparničkih navijača. Ja mu se zaista divim kako je sve ovo vrijeme zaista ostajao miran.

VEZANI ČLANCI:

Bili ste mu zamjerili na ponašanju nakon finala Kupa, pjevanju uvredljive pjesme na račun Šibenika?

– Tako je, to mi je odmah zasmetalo, nisam mogao vjerovati da je tako postupio. To je bilo potpuno nepotrebno. Ali, eto, dogodilo se... Od toga je sve krenulo naopako, sve je krenulo jedno za drugim.

Livaja nije u formi u posljednje vrijeme, iza njega je šest sušnih utakmica bez pogotka?

– Možda je i to bio jedan od razloga za povlačenje iz reprezentacije, možda se želi posvetiti povratku u formu. Meni je zasmetalo kada sam pročitao neku teoriju kako Livaja nije sam donio takvu odluku, nego je to učinio netko umjesto njega. Pa nije on dijete da bi netko mogao njime upravljati! – zaključio je Hrvoje Vejić.

Ostat će upamćeno da je Livaja bio jedan od rijetkih igrača koji je za Hrvatsku nastupio na Svjetskom prvenstvu mladih (2013. u Turskoj) i na seniorskome SP-u u Kataru 2022. godine.

VIDEO Marko Livaja okrenuo leđa hrvatskoj reprezentaciji: 'Nakon dugog razmišljanja sam prelomio...'