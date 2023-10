Livaja je trebao biti u početnom sastavu, činilo se da je sve izglađeno. Kako je uopće došlo do ovoga?

"Palo je veliko i važno pomirenje – stekli su se uvjeti da kapetan Hajduka Marko Livaja (30) ponovno bude u reprezentaciji, što je i logično i normalno jer Livaja je ipak najbolji igrač još uvijek (na papiru) vodeće momčadi Hrvatske nogometne lige. Tako je izbornik Zlatko Dalić ostao dosljedan sebi najavivši još nakon lipanjskoga slučaja s Livajom kako vrata nacionalne momčadi nikome nisu zatvorena. Livaja se nikada nije odrekao reprezentacije, nego se samo privremeno bio povukao, a hoće li se izboriti za poziciju u momčadi – to je sada u njegovim rukama", tako smo 26. listopada pisali o povratku Marka Livaje u reprezentaciju, a samo dva tjedna kasnije uslijedio je šok! Napadač Hajduka iznenada se oprostio od reprezentacije.

Trebao u početni sastav

"Nakon dugog razmišljanja donio sam odluku o odlasku iz hrvatske reprezentacije o čemu sam prije ove objave obavijestio Hrvatski nogometni savez. Izborniku i stožeru zahvalan sam na svom vremenu provedenom u reprezentaciji i priznanju kao igraču, a uvijek će mi posebno u srcu ostati bronca iz Katara i ozračje koje je vladalo među suigračima te radost u cijeloj državi i dijaspori koja je vladala zbog sjajnog uspjeha. Ponosan sam na svaki nastup za moju domovinu i želio bih da fokus i pozitiva budu usmjereni prema igračima, nadam se da će u miru i bez tenzija dočekati sljedeće bitne utakmice. Hvala svima na podršci, a reprezentaciji od srca želim sreću i uspjeh sada i u daljnjoj budućnosti", objavio je Livaja i tako zatvorio jedno poglavlje svoje karijere.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Došlo je to u trenucima kada se činilo da su svi nesporazumi izglađeni i kada je Livaja odlično kotirao čak i za početni sastav vatrenih u nadolazećim utakmicama protiv Turske i Walesa, u koje Hrvatska ulazi s puno problema, pogotovo u napadačkom dijelu jer su ozlijeđeni Perišić i Petković, a Kramarić i Ivanušec načeti ozljedama i upitno je hoće li uopće biti spremni. Tako je na raspolaganju od napadača ostao samo Petar Musa, napadač Benfice.

A kako je uopće došlo do slučaja Livaja? Marko Livaja izazvao je gnjev Rujevice (i osobito Šibenčana) neprimjerenom pjesmicom na račun Šibenika, a dogodilo se to 24. svibnja u slavlju neposredno nakon finala Kupa. Uzeo je megafon i zajedno s Torcidom otpjevao uvredljive stihove. Na isti način svojedobno je, vruće glave, vrijeđao i Dinamo, što mu također ne služi na čast. Nakon toga u lipnju je na treningu reprezentacije nasjeo na mućku provokaciju gledatelja koji su ga vrijeđali te je krenuo u obračun s njima. U dogovoru s izbornikom napadač Hajduka napustio je tada reprezentaciju, a iz izvora bliskih igraču se moglo čuti da je pomalo razočaran što gotovo nitko nije stao u njegovu obranu. Izbornik Dalić je, međutim, uvijek naglašavao da je Livaja nama potreban.

- Ja ću svakako razgovarati s Markom oko te situacije i mi ćemo to sigurno riješiti. On nam treba kao napadač, on nam treba kao najbolji igrač Hrvatske nogometne lige i to nikad nije bilo upitno. Ja sam rekao da njemu vrata nisu zatvorena, on je tu, obavit ćemo razgovor i sve dogovoriti, rekao je Dalić te ga poštedio i rujanskih kvalifikacijskih ogleda, možda zato da se izbjegne njegov povratak na Rujevicu, a onda je za listopadsku akciju ponovno bio na popisu. Pisalo se o tome hoće li igrati u početnom sastavu, trebao je biti glavna napadačka igla, a onda je uslijedila ovakva odluka i to dan prije okupljanja reprezentacije.

Postigao četiri pogotka

Naravno, na društvenim mrežama odmah su nastale brojne reakcije, velik broj Hajdukovih navijača ga podržava, čak i smatra da se radi o dišpetu, dok u ostatku Hrvatske baš i ne gledaju blagonaklono prema tome. U svakom slučaju, Hrvatska će nastaviti bez napadača Hajduka, pamtit će se dobre stvari koje je napravio, a ove ružnije epizode pokušat će se zaboraviti.

Livaja je za vatrene debitirao 2018. godine u prijateljskom susretu protiv Portugala, a ukupno je skupio 21 nastup i postigao četiri pogotka. Najviše će se sigurno pamtiti onaj protiv Kanade na Svjetskom prvenstvu 2022. godine, na kojem je Hrvatska na kraju uzela brončanu medalju.

Marko je inače od mladih dana bio okarakteriziran kao veliki talent, zbog čega je nastupao i u mladim uzrastima naše reprezentacije. Od 2008. do 2014. godine igrao je 54 puta i zabio 24 pogotka za sve omladinske momčadi Hrvatske od 15 do 21 godine. Seniorskoj vrsti priključio se 2018. godine u kolovozu kada ga je izbornik Dalić pozvao zbog sjajnih nastupa u dresu grčkog AEK-a.