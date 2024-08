Vatreni u spektakularnoj utakmici donio trofej svom klubu, ovakav rezultat se rijetko viđa

Nogometaši Feyenoorda pobjednici su nizozemskog Superkupa nakon što su u "ludoj" utakmici boljim izvođenjem jedanaesteraca pobijedili PSV Eindhoven sa 4-2 nakon što je susret završio 4-4. PSV je prošle sezone osvojio nizozemsko prvenstvo, dok je Feyenoord bio pobjednik KNVB Cupa. Susret je završio 4-4, a nakon izvođenja jedanaesteraca Feyenoord je slavio sa 4-2 pri čemu je posljednji jedanaesterac za pobjednički sastav realizirao hrvatski reprezentativac Luka Ivanušec.

Aktualni prvak je poveo u 9. minuti golom Noe Langa, no Feyenoord je do kraja poluvremena okrenuo rezultat golovima Tomasa Gimeneza (29-11m) i Barta Nieuwkoopa (33). Luuk de Jong je u 48. minuti izjednačio, no Gimenez je šest minuta kasnije realizirao novi kazneni udarac za novu prednost gostiju.

Guus Til je uspio izjednačiti u 65. minuti, ali je momčad iz Rotterdama još jednom povela, Antoni Milambo je u 72. minuti zabio za 4-3. Konačnih 4-4 postavio je De Jong iz jedanaesterca u 80. minuti. Pobjednik je na koncu razriješen izvođenjem jedanaesteraca, a Feyenoord je slavio sa 4-2.

Kod domaćina su promašili Bakayoko i Til dok su s druge strane svi igrači Feyenoorda bili sigurni. Posljednji jedanaesterac za 4-2 zabio je Ivanušec koji je ušao u igru u 77. minuti. Za Feyenoord je ovo 14. naslov pobjednika Superkupa, a rekorder je Ajax sa 20 naslova.