Đoković na objavu nakon olimpijskog zlata skupio milijune lajkova: 'Srbijo, uspjeli smo!'

Novak Đoković osvojio je zlato na Olimpijskim igrama za Srbiju. Pobjedom nad Carlosom Alcarazom (7:6, 7:6) u velikom finalu, 37-godišnji srpski as upisao se u povijest i kompletirao riznicu trofeja. Do sad je u karijeri osvojio 24 Grand Slam titule, no ovo bi mu možda mogao biti i trofej karijere. već su počele, odnosno nastavile se rasprave oko toga tko je najveći tenisač ikada, a sad se Đokoviću klanjaju i oni koji su dugo bili protiv teze da je on upravo - GOAT (Greatest of all time).

Đoković je sada kompletirao tzv. Golden Slam, a to je osvajanje sva četiri Grand Slama i olimpijskog zlata. Dosad su to u povijesti tenisa uspjeli samo Steffi Graf, Andre Agassi, Rafael Nadal i Serena Williams. Nakon finala bio je dosta emotivan, a napisao je i viralnu objavu na društvenim mrežama. Napisao je:

- Srbijo, Uspjeli smo! Volim vas, Nole.

Fotografija je na Facebooku, Instagramu i ostalim društvenim mrežama na kojoj je objavljena brzo počela dobivati milijune lajkova, a javljaju se Đokoviću ostali vrsni sportaši poput Luke Dončića, LeBrona Jamesa...