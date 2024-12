Vatreni koji je prošao pakao uskoro saznaje odluku koja će zauvijek promijeniti njegovu karijeru

Mladi hrvatski nogometaš i stoper njemačkog HSV-a Mario Vušković već neko vrijeme ne nastupa na zelenim travnjacima zbog navodnog uzimanja dopinga. Suspendiran je još od studenog 2022. godine, a izbačen je iz nogometa sve do jeseni 2026. godine, što je za njega bio svojevrsni šok.

Žalio se Sportskom arbitražnom sudu, koji je to odbacio, no još uvijek postoji nada da će se mladi hrvatski stoper uspjeti izvući. Naime, prema informacijama njemačkog medija Bilda, konačnu će odluku saznati u ožujku iduće godine. Vuškovića se optužuje da je u sebe unio dopinško sredstvo EPO, ali postoje detalji koji ukazuju na to da su rezultati doping testa lažno pozitivni. Ono što Hrvatu najviše ide u prilog jest da se nisu otkrili tragovi igle na njegovoj koži tijekom pregleda, a već spomenuto sredstvo unosi se u organizam putem igle direktno u venu.

Mnogi stručnjaci osporavaju WADA-inu metodu. Šef endokrinologije u Sveučilišnoj klinici u Dresdenu Lorenz Hofbauer je rekao da se znanstvena metoda EPO analize temelji na tehnologiji iz prošlog tisućljeća, a profesor kemije David Chen je pred CAS-om tvrdio da je nemoguće da Vuškovićevi nalazi pokazuju prisustvo EPO-a.