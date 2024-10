Hrvatska je sigurna u obrani idućih 15 godina. Ovakav talent rađa se jednom u 100 godina

Uopće nije čudo što 17-godišnji hrvatski stoper Luka Vušković u kategoriji najskupljih prodaja u Hajdukovoj povijesti drži prvo mjesto. Mladić iz Splita idućeg će ljeta, nakon što postane punoljetan, postati članom engleskog Tottenhama, za što će Hajduk prvotno inkasirati 11 milijuna eura, a uz razne bonuse, ta se cifra vrlo lako može popeti na 15 milijuna.

Nevjerojatan napadački učinak

Sudeći po onome što Vušković trenutačno pokazuje na nogometnim travnjacima, teško je poreći da se radi o generacijskom talentu, o igraču koji se, što bi se reklo, rađa jednom u sto godina. Prije odlaska u Tottenham Vušković je u procesu "kaljenja" na posudbama u različitim ligama, prošlo proljeće je proveo u poljskom prvoligašu Radomiaku, a ove sezone je stigao u belgijskog prvoligaša Westerlo. Sezonu je uistinu započeo čudesno. Ne samo da je kao 17-godišnjak postao neupitan starter na poziciji centralnog stopera u formaciji s trojicom otraga (startao u svim ovosezonskim utakmicama) nego u deset utakmica u Belgiji ima prilično nevjerojatan napadački učinak od četiri pogotka i jedne asistencije.

Posebno je briljirao u posljednjoj utakmici gdje je njegov klub remizirao 2:2 s Beerschotom, postigavši oba pogotka svoje momčadi kao stoper. No nisu golovi bili sve, Vušković je u tom ogledu imao nevjerojatnih sedam udaraca, sedam od osam u osvojenim duelima, 100 dodira s loptom, dvije otklonjene opasnosti, tri uspješna klizeća starta kojima je spasio svoju momčad od opasnih protivničkih kontranapada te osam od dvanaest uspješnih dugih lopti. Prema platformi SofaScore, za svoju izvedbu dobio je strahovito visoku ocjenu – 9,8 – koja se ne viđa toliko često. To je zapravo najbolja izvedba igrača u jednoj utakmici zasad u cijeloj sezoni u Belgiji.

Foto: SofaScore

Tottenhamovi navijači su već sad iznimno uzbuđeni dolaskom Vuškovića idućeg ljeta: "Koji to stoper ima sedam udaraca na gol na jednoj utakmici? Kakvo je to Vušković čudovište?!", pitao se jedan navijač londonske momčadi na društvenoj mreži X, dok je drugi odvratio: "Potpisali smo zvijer, ne mogu dočekati da ga vidim u Tottenhamu." No nisu samo navijači impresionirani njegovim izvedbama, insajder Fabrizio Romano otkrio je da je i vodstvo Tottenhama jako sretno. Također, jedan od najrenomiranijih svjetskih nogometnih skauta Jacek Kulig nahvalio je Vuškovića.

– Deset utakmica, četiri gola, jedna asistencija. Po utakmici pobjeđuje u 3,1 zračnih duela, uz uspješnost u njima od 83 posto. Po utakmici ima 6,2 čišćenja opasnosti. Sve ovo sa 17 godina. Apsolutno čudovište u zraku. Jedan od najuzbudljivijih stopera tinejdžera u svijetu nogometa – komentirao je Kulig.

Osim što je četvrti najbolji strijelac lige, Vušković se ističe i po mnogim drugim brojkama. Među 34 stopera u prvom rangu belgijskog nogometa četvrti je najbolje ocijenjen prema SofaScoreu (7,31), po otklonjenim opasnostima je treći u ligi, po duelima četvrti, a po zračnim duelima drugi. Naravno, po golovima i udarcima po utakmici je uvjerljivo prvi stoper lige, kao i po minutaži!

Foto: SofaScore

Brojke su uistinu sjajne, no one ne odaju punu sliku njegove igre. Ako ste kojim slučajem gledali utakmice Westerloa ove sezone, imali ste priliku vidjeti koliko je Vušković dominantan u brojnim segmentima igre. Posebno oduševljava njegova hrabrost u posjedu, gdje se kao zadnji igrač svoje momčadi ne libi s loptom u nogama probiti suparničke linije te potom odigrati sjajne dubinske lopte za suigrače. To radi prilično često te, još važnije, iznimno uspješno. O njegovoj dominantnosti u skok-igri ne treba previše trošiti riječi, i u vlastitom i u suparničkom kaznenom prostoru gotovo je uvijek on taj koji će glavom doći do lopte te očistiti opasnost ili zaputiti udarac suparniku. U obrambenim duelima i pozicioniranju ima još puno prostora za napredak, ali, uzevši u obzir njegovu dob, i ti segmenti na iznimno su dobroj razini. Treba istaknuti i činjenicu da je Westerlo ove sezone primio prilično velik broj pogodaka (18 u 10 susreta), no isto tako i činjenicu da za najveći dio tih pogodaka krivica ide Vuškovićevim kolegama iz obrane, iskusnom Romanu Neustädteru te Eminu Bayramu.

Oduševio i njegov stav

Međutim, osim Vuškovićevih izvedbi, belgijsku javnost je impresionirao njegov stav. Baš nakon spomenutog dvoboja protiv Beerschota gdje je bio nedodirljivi igrač utakmice s dva pogotka i sjajnim obrambenim učinkom, Vušković je bio prilično samokritičan iako ga se ne može okarakterizirati krivcem za primljene golove.

– Ne mogu biti zadovoljan, osvojili smo samo jedan bod. Odigrali smo dobru utakmicu, ali u obrani moramo još više raditi i biti koncentriraniji. To je zadatak za cijelu ekipu – rekao je mladi hrvatski reprezentativac.

Naravno, kod stopera će oscilacije u formi uvijek biti prisutne, jer greška stopera puno više košta nego greške veznjaka i ofenzivaca, a greške su se događale i onim najvećima. To je sasvim normalna pojava, no i s tim na umu, s ovakvim izvedbama u ranoj dobi, ali i s ovakvim mentalitetom koji možemo iščitati po izjavi, Vušković ispred sebe ima vjerojatno 15 godina u kojima može pridonijeti hrvatskoj reprezentaciji. Uz već postojeće adute vatrenih kao što su Joško Gvardiol, Josip Stanišić i Josip Šutalo, čini se da se ne moramo brinuti za budućnost obrane kod vatrenih. Talent i karakter su tu – samo da je zdravlja i nebo je granica!