Vatreni dragulj igra stolni tenis i šah, a nagradu za igrača utakmice LP-a čuva na posebnom mjestu

Nakon reprezentativne stanke nogometaši se vraćaju klupskim obavezama. Osim seniora, svoje ispite i kvalifikacije odrađivala je i mlada hrvatska U-21 nogometna vrsta. U momčadi zbornika Dragana Skočića svoje je minute dobio i Roko Šimić, naš mladi pulen koji neprestano oduševljava. U subotu ga na domaćem terenu čeka LASK, a u utorak nova runda Lige prvaka u kojoj se sjajno snašao. Momčad mu sada ide u goste Interu, a on se s pravom nada novim minutama jer sa svojih 20 godina igra u formi života. Ove sezone za Red Bull Salzburg dao je četiri gola u devet prvenstvenih susreta, a u Ligi prvaka protiv Benfice zabio je i asistirao.

Rokov klub posvetio mu je nekoliko redaka i uz priču o njemu, pisao mu hvalospjeve pod naslovom "Roko 'n' Rolling svoj put do vrha".

Naime, nije tajna da je Rokov otac Dario Šimić, nekadašnji branič Milana, Monaca i zagrebačkog Dinama te hrvatske reprezentacije, i upravo on uvelike mu je pomogao u karijeri.

– Otac me nikad nije pritiskao. Kad nisam igrao dobro, nikada se nije ljutio. Puno mi je pomogao u razvoju kao nogometaša i pripremio me za mnogo toga. Pokazao mi je kako funkcioniraju braniči, kako se kao napadač mogu najbolje nositi s njima i zagorčati im život. To mi je motiv da budem bolji od svog oca – rekao je Šimić junior, koji je kao 17-godišnjak u Salzburg stigao iz zagrebačke Lokomotive i tu se počeo kovati.

– Moj otac bio je oduševljen Red Bull Salzburgom i rekao mi je da je to najbolje moguće mjesto za mlade talente. Definitivno ne žalim što sam se preselio!

Klub je to u kojem se razvio i pokazao se na svjetskoj sceni, posebice u Ligi prvaka, kada je zabio Benfici u 2:0 pobjedi. Uefa ga je tada proglasila igračem utakmice.

– Bio sam oduševljen kad sam dobio priznanje nakon takve pobjede. Nagrada se nalazi na polici točno iznad mog televizora s puno drugih uspomena koje sam uspio prikupiti tijekom svoje karijere – ondje su, na primjer, medalja Uefa Youth League za drugo mjesto ili komemorativna limenka Red Bulla za naš 10. naslov prvaka zaredom – rekao je Šimić, koji je posebno zadovoljan dolaskom novog trenera Gerharda Strubera, pod koji je procvjetao.

– Promjena trenera bila je dobra stvar za mene jer mi je Gerhard Struber dao priliku od prvog dana. On je bio prvi trener koji je u potpunosti vjerovao u mene kao profesionalca i držao me u momčadi. Dao mi je priliku da počnem u Ligi prvaka. Time sam vratio samopouzdanje.

Inače, Roko nije samo sjajan nogometaš, bavi se i drugim sportovima.

– Kao dijete bio sam jako dobar u stolnom tenisu i neko sam vrijeme bio najbolji u zemlji među svojim vršnjacima. Moj trener u Lokomotivi rekao je da se moram odlučiti između stolnog tenisa ili nogometa jer nije moguće sve to uskladiti s treninzima i školom. Volim igrati šah, uglavnom na mobitelu kad smo na putovanju.