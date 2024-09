Vaha otkrio što misli o povratku na Dinamovu klupu: Prvi put kad sam došao, bilo je još gore

U aktualnom hrvatskom prvaku Dinamu situacija je krenula u neželjenom smjeru. Iako se pisalo da će ovosezonski Dinamo harati ligom, pogotovo nakon fenomenalnog početka sezone, od remija u derbiju protiv Rijeke sve im je krenulo nizbrdo. Izgubili su od Hajduka, primili rekordnih devet golova od Bayerna, a onda ih je s 4-1 deklasirao i Slaven Belupo.

Nakon teških 9-2 protiv Bayerna otkaz je dobio trener Sergej Jakirović, ali ni privremeni trener Sandro Perković nije mogao smiriti situaciju u momčadi i doživio je debakl od momčadi iz Koprivnice. Nenad Bjelica, Igor Jovićević, Željko Sopić i Sergio Conceicao jedni su od kandidata za nasljednika, a čak se spominje i ime Vahida Halilhodžića koji je svojevremeno i vodio Dinamo u sezoni 2010./11. Vaha je za Sport Klub rekao slijedeće:

“Normalno da pratim HNL, posebno ono što se događa u Dinamu. Dinamo i Velež, to su moji klubovi na ovim prostorima, normalno da pratim što se događa. Ne mogu vam ništa reći, znam da vas zanimaju neke stvari”, potom je rekao kakve su šanse da ikad više vodi Dinamo:

“To će biti malo teže. Ja znam što je to i kako to ide, više puta sam u svojoj trenerskoj karijeri došao u takvu situaciju. Prvi put kad sam došao u Dinamo, bila je slična situacija, ma još i gora, dramatičnija. Za to nešto mora se uložiti puno truda, snage, znanja i to nije nimalo lak posao. Shvaćam zabrinutost u Upravi Dinama kako naći čovjeka koji je sposoban preokrenuti tu situaciju, koja danas ima negativnu tendenciju i koja se može još produbiti. Ali ja ne znam zbog čega je sve to i ne bih mogao dati svoje analize i savjete”. Prokomentirao je i tri Dinamova poraza u nizu:

"To je vrlo kritično kad primiš devet golova. Ne mogu shvatiti da primiš devet golova u takvoj jednoj utakmici i onda još taj poraz od Belupa. To je sve vrlo zabrinjavajuće. Kažem, nisam u svlačionici da znam što se događa, ali se očito događa nešto što nije dobro. To je jedna trauma i koja može trajati godinama. Ali da u Ligi prvaka primiš devet golova, to je da ne kažem, malo i sramotno i jako komplicirano”.

O borbi za ligaški naslov i Dinamovoj igri na tri fronta (liga, kup i Liga prvaka) koja će, ako Dinamo iskoristi ulogu favorita, potrajati barem do veljače:

"Hajduk je pobjedom u Maksimiru stekao jednu psihološku i moralnu vrijednost koja će utjecati na sam klub. Dinamu sad predstoji velika borba. Rijeka se konsolidirala, Osijek. Rijeka i Hajduk će biti veliki kandidati za titulu. Dinamo treba što prije srediti situaciju da što prije krene pobjeđivati jer će ove sezone biti jako, jako teško. Kad igraš u Dinamu moraš biti svjestan da u svakoj utakmici moraš ići na pobjedu, da imaš puno utakmica, zato imaš jedan bogat igrački kadar, tu imaš 18, 20 igrača koji su prvotimci i biraš po situaciji igrače koji su odmorni, u formi, mijenaš što treba. Da stalno igra jedna momčad i isti igrači, to je nemoguće.”

Vaha je četiri puta u karijeri odveo svoje reprezentacije na Svjetsko prvenstvo (Obala Bjelokosti, Japan, Alžir i Maroko), ali sudionik je bio samo s Alžirom 2014. Najsvježiji otkaz je dobio u marokanskoj reprezentaciji kad se posvađao s trojicom prvotimaca i eliminirao ih iz reprezentacije zbog čega mu je marokanski savez i dao otkaz.

“Moj dan je ispunjen radom, ja volim raditi, ne volim sjediti i pametovati. Rad u nogometu, malo mi je teže o tome razmišljati jer ja sam godinama bio u tom visokom rangu koji zahtijeva velika odricanja i veliki rad. Poslije svega ovoga, pogotovo poslije Maroka, malo sam to teško primio jer sam puno radio, na kraju se završilo kako se završilo. Malo me razočaralo, ali to je život”, završio je Halilhodžić.