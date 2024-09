Ako je točna priča o igračima Dinama, netko je morao reagirati. Teško poniženje moglo se izbjeći

Možda bi sad već bivši trener plavih Sergej Jakirović mogao objasniti zašto se njegova momčad tako raspala, zašto je u tako kratkom vremenskom razmaku od euforičnog starta sezone za pala u krizu, te zašto su svi pali u formi, izuzev vratara Nevistića. Nakon loše partije protiv Rijeke i remija (1:1), pa još goreg izdanja protiv Hajduka (poraz 0:2 u Maksimiru), kojeg je Jakirović procijenio kao šamar koji je možda dobro došao, stigao je totalni debakl s Bayernom. Taj 2:9 poraz upisan je u povijesne nogometne knjige, niti jedna momčad dosad nije u Ligi prvaka primila devet pogodaka. Nakon šamara od Hajduka stigao je i taj teški minhenski nokaut, pa je iz ringa (čitaj s trenerske klupe) morao biti 'iznesen' Jakirović.

No, šok-terpija sa smjenom nije uspjela, ni kriv ni dužan momčad je u Koprivnici vodio Sandro Perković, dosadašnji Jakirovićev pomoćnik i isto tako ni kriv ni dužan, stradao s 1:4 od momčadi koja je do te utakmice bila posljednja sa samo jednimn osvojenim bodom. Za tu utakmicu plavima i nije trebao trener, kojih god je 11 odredio Perković, morali su izgledati znatno drukčije od tog jadnog izdanja, morali su sami iznijeti teret te utakmice s obzirom na to koliko vrijede u odnosu na Koprivničane, no plave zvijezde su se prošetale do teškog poraza, potpuno su se raspali u završnici utakmice i doživjeli poniženje.

Koji su razlozi za sve to, teško je detektirati, ali ako ćemo slušati 'ulicu', razne forume i komentare navijača, onda ima problema unutar svlačionice.

Po jednima su krivi 'senatori' koji igraju i kad nisu u formi (Petković, Ristovski i manje Ademi), jer ih trener 'mora' stavljati, spočitava se da je Petković šerif koji radi što hoće. Potom se zna pojaviti priča da se Francuzi ili oni s tog govornog područja, drže za sebe, neki optužuju Juana Cordobu da je unio nemir u svlačionicu. No, ako je bilo što od tih nagađanja točno, onda je morao reagirati trener, srediti svlačionicu. Ako nije mogao sam, morao je otići do Velimira Zajeca i direktora Marka Marića i potražiti pomoć.

Što ne amnestira Jakirovića od čudnih poteza, Hoxha se adaptirao, pa počeo igrati odlično a onda nestao, najbolji strijelac Sandro Kulenović sjedi na klupi protiv Hajduka, Bayerna i Slavena Belupa, stalno je mijenjao pozicije Pjaci, Ristovskom, Pierre-Gabrielu i kome sve ne, mijenjao je sustave igre od utakmice do utakmice i tijekom utakmice, pa tko bi se tu snašao. Iako, Dinamo ima kadar igrača koji je i uz sve navedeno trebao igrati bolje. No, očito je da će novi trener imati jako puno posla i to nimalo laganog.