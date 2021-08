Šteta! Ivan Kvesić ostao je bez polufinala i medalje!

Hrvatski karataš Ivan Kvesić pobjedom 3-2 protiv Saudijca Tarega Hamedija otvorio je nastup na olimpijskom turniru u Tokiju, u skupini B kategorije preko 75 kg, a potom je u drugom kolu izgubio 1-3 od Iranca Sadžada Gandžzadeha.

U trećoj borbi svjetskog prvaka iz 2018. iznenađujuće je pobijedio 26-godišnji Kanađanin Daniel Gaysinsky koji je slavio s 4-1. Nakon što je prvi došao do boda, Gaysinsky je bodove uglavnom osvajao kontrirajući Kvesićevim pokušajima da preokrene rezultat.

Kako je nakon toga Saudijac Tareg pobijedio Amerikanca Irra (4-1) i kanadskog reprezentativca (10-3), a izvukao bod protiv Iranca Gandžzadeha (0-0) , Kvesić je i prije zadnje borbe protiv Briana Irra izgubio izglede za osvajanje jednog od prva dva mjesta, jer je i iranski borac imao pet bodova već nakon tri borbe, a hrvatski reprezentativac ih je maksimalno mogao sakupiti četiri.

TIJEK BORBI:

Protiv Tarega je Kvesić bio nadomoćan, poveo 3-1 i potom mirno kontrolirao borbu do kraja.

Foto: IVAN ALVARADO/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Karate - Men's +75kg Kumite - Pool B Tokyo 2020 Olympics - Karate - Men's +75kg Kumite - Pool B - Nippon Budokan, Tokyo, Japan - August 7, 2021. Ivan Kvesic of Croatia in action against Tareg Hamedi of Saudi Arabia. REUTERS/Ivan Alvarado IVAN ALVARADO

Protiv Iranca Gandžzadeha je bio u prilici doći do prvih bodova nakon 1:26, kad je udarcem nogom u glavu pokušao zahvatiti suparnika, ali sudačko vijeće nakon pregledavanja snimke nije uvažilo žalbu njegovog trenera Danijela Vučića.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 07.08.2021., Japan, Tokio - Olimpijske igre Tokio 2020. Karate kategorija +75kg u Nippon Budokan dvorani. Ivan Kvesic, Hrvatska - Sajjad Ganjzadeh, Iran. Photo: Igor Kralj/PIXSELL

U trećoj borbi protiv Kanađanina Daniela Gaysinskog trudio se naš borac, ali Kanađanin je uvjerljivo pobijedio s 4-1. Nije pomogla niti VAR provjera. Ipak nije bilo nekih senzacionalnih poteza već su oba borca upisali samo udarce rukom (Yuno). Istaknimo kako je jedan od favorita za medalju Nijemac Jonathan Horne doživio tešku ozljedu ruke prilikom pada u svojoj drugoj borbi. Na nosilima je iznesen sa tatamija i turnir je za njega, na žalost, završio.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 07.08.2021., Japan, Tokio - Olimpijske igre Tokio 2020. Karate kategorija +75kg u Nippon Budokan dvorani. Ivan Kvesic, Hrvatska - Daniel Gaysinsky, Kanada. Photo: Igor Kralj/PIXSELL

Konačno, u posljednjoj borbi skupine B, Kvesić je tražio uvjerljivu pobjedu protiv Amerikanca Briana Irra, ali rezultat nije bio značajan, iako ostaje ljepši dojam jer je Ivan turnir završio pobjedom 3-1. Aktualni svjetski prvak tako se oprostio od igara s učinkom od dvije pobjede i dva poraza.

Dodajmo kako karate neće biti u programu sljedećih Olimpijskih igara u Parizu 2024.

