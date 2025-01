VIDEO Gojun: Atmosfera u Areni vratila me u najljepše dane karijere. Slovenci su igrali baš oštro i grubo

Hrvatska rukometna reprezentacija ostvarila je veliku pobjedu sinoć u Areni protiv Slovenije i izborila nastup u četvrtfinalu s Mađarskom. U povodu toga u studiju Večernjeg TV-a gostovao je Jakov Gojun, legendarni hrvatski rukometaš i dugogodišnji reprezentativac koji danas nastupa za Zagreb.

– Pogledao sam sve utakmice u Areni i mogu reći da je atmosfera bila vrhunska. Treba čestitati našim rukometašima što su izborili četvrtfinale jer to nije mala stvar. Osjetila se nervoza i stres prije utakmice sa Slovenijom, ali zasluženo smo u četvrtfinalu. Podrška s tribina vratila me u najljepše dane karijere, znamo da nam sada slijede Mađari, reprezentacija koje nije jača od nas. Zdravstveni karton nam baš nije bajan, ali smo najopasniji kada je najteže – rekao je Gojun.

– Realno, 48 sati nije dovoljno za oporaviti se nakon teške utakmice. Ali vjerujem da ćemo sve ostaviti po strani, da će liječnička služba odraditi svoj posao i da ćemo biti spremni. Sigurno da premalo ističemo značaj liječničke službe, bio sam jučer s njima, radili su do dva, tri ujutro – rekao je Gojun.

– Slovencima jučer ništa nije značilo za prolazak, ali igrali su kao da nisu ispali, baš grubo i oštro. Naravno da su htjeli svima pokazati da mogu dobiti ovaj balkanski derbi.

– Je li mi žao što nisam dio današnje reprezentacije? Pa nije, to je dio prirodnog sustava, bio sam na pripremama kako bi vidjeli jesam li spreman, ali osjetio sam da je to to, da je moje vrijeme prošlost. Supruga i ja smo se konačno vratili iz inozemstva, imam troje djece, svi se školuju i nama je dan prekratak.

Što nam je sve rekao šesterostruki osvajač medalja za Hrvatsku, možete pogledati u videu iznad teksta.