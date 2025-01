Sramite se, Francuzi i IHF! Duvnjak ljutit, hrvatski rukometaši ovo nisu zaslužili

Pobjedom nad Slovenijom spašeno je svjetsko rukometno prvenstvo što se tiče dijela organizacije u Hrvatskoj, Za Norveški dio organizacije ne znamo, veliko je pitanje hoće li u Oslu na četvrtfinalu biti puna Unity Arena koja prima 15.000 gledatelja obzirom da nema domaćina. No, kako su tamo u četvrtfinalu Danska i Njemačka vjerojatno će velik broj gledatelja iz ovih zemalja doći do Osla pa će se dvorana koliko-toliko napuniti.

Arena Zagreb ne bi bila ni približno popunjena da nema naših rukometaša u četvrtfinalu. Možete samo zamisliti kako bi izgledala dvorana da u četvrtfinalu igraju Francuska – Egipat, te Mađarska – Island. Dobro, došlo bi dvije, tri tisuće Mađara i stotinjak Islanđana, nedovoljno da dvorana bude barem napola puna. Ovako, gorjet će Arena u utorak jer Hrvatska se bori za ulazak u polufinale protiv Mađara. Jedino je malo termin nelogičan.

Ne igramo u 20.30 sati kao što bi u prošlosti uvijek igrao domaćin, već u 18 sati i morat će se velik broj navijača požuriti s posla kako bi uhvatili svoje mjesto na tribini. Domagoj Duvnjak, kapetan Hrvatske, mrštio se kada je saznao da igramo 2,5 sata ranije. Opravdana ljutnja jer ne samo da smo izgubili tih 2,5 sata već ne treba zanemariti ni činjenicu da su Mađari imali dan više slobodno jer su svoju zadnju utakmicu u skupini igrali u subotu. Na put od Varaždina, gdje su igrali drugi krug, do Zagreba neće potrošiti puno vremena, niti će ih taj put nešto jako omesti u pripremi utakmice.

E, sad da se vratim na termin utakmice. Nažalost, Svjetski rukometni savez je taj koji određuje vrijeme igranja utakmica, a kako je francuska televizija puno jači sponzor IHF-u od RTL-a, onda je sve bilo jasno. Tko jači, taj kvači. Još su Francuzi inzistirali da naša utakmica počinje u 17.30 sati.

VEZANI ČLANCI:

– Nisam dao, pregovori su bili teški, ali sam uspio izboriti termin u 18 sati. Pola sata ranije napravilo bi velik problem svim onim našim navijačima koji dolaze iz okolnih gradova. Kako bi navijač koji radi u Čakovcu do 16 ili 16.30 sati stigao na utakmicu u Zagreb – rekao je Silvio Njirić, direktor marketinga Hrvatskog rukometnog saveza.

Barem će termin polufinala ostati u 20:30 sati. To neće biti promjena bez obzira na to hoće li Francuska igrati polufinale ili ne. Naime, u zagrebačkoj Areni tog četvrtka, 28. siječnja, to će biti jedina utakmica. Drugo polufinale igra se u Norveškoj. I da, za kraj, mnogi će se složiti da je atmosfera u Areni protiv Islanda i Slovenije bila najbolja do sada u Areni kada je riječ o hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji. Bolja je bila atmosfera od one u finalu svjetskog prvenstva 2009. godine, bolja je bila atmosfera i od utakmica drugog kruga na europskom prvenstvu 2018. godine. Neka tako ostane i u utorak, ako ne i bolje....