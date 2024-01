Nevjerojatna drama protiv Austrije završila bez pobjednika! (28:28) Teški trenuci nakon euforije

Nakon uvjerljive pobjede protiv Španjolske, hrvatski rukometaši su u susretu 2. kola skupine B na Europskom prvenstvu u Mannheimu remizirali 28-28 protiv Austrije.

Nakon uvjerljivih +10 protiv Španjolske, hrvatski rukometaši nisu uspjeli ponoviti tako dobru igru i protiv Austrije. Hrvatska je nakon velike drame odigrala 28-28 protiv Austrije, premda je tri minute prije kraja imala tri razlike, a 30 sekundi prije kraja susreta napad s igračem više. Nažalost, u završnici utakmice ozlijedio se Ivan Martinović kojem je u jednom padu stradalo rame i upitan je za nastavak prvenstva.

Hrvatska je furiozno otvorila utakmicu. Odabranici izbornika Gorana Perkovca nakon četiri minute vodili su 5-1, a imali su i napad za pet razlike. No, Austrija se malo pomalo vraćala i u 20. minuti je uspjela izjednačiti na 9-9. Hrvatska je u tim tenucima imala velikih problema u napadu, no u završnici poluvremena uspjeli smo se vratiti u ritam. Serijom 4-1 pobjegli smo na 14-11, da bi Austrija do kraja poluvremena smanjila na 14-12. Mario Šoštarić sa četiri, te Marin Jelinić s tri gola predvodili su Hrvatsku u prvom dijelu, dok su nam na suprotnoj strani najviše problema zadavali Robert Weber i Mykola Bilyk sa po četiri gola.

Hrvatska je na otvaranju drugog dijela povela s tri razlike (15-12), no Austrija je u 35. minuti izjednačila (15-15), a četiri minute kasnije i prvi put povela (18-19).

U nastavku se igralo praktički gol za gol, sve do same završnice kada je Hrvatska povela s tri razlike (28-25). Austrija se nije predavala i uspjela je 75 sekundi prije kraja izjednačiti na 28-28. Hratska je imala zadnji napad za pobjedu, a 30 sekundi prije kraja smo dobili i igrača više. Sedam sekundi prije kraja je pucao Luka Cindrić, ali je austrijski vratar obranio.

Mario Šoštarić sa šest i Veron Načinović s pet golova bili su najefikasniji kod Hrvatske, dok je Matej Mandić imao 10 obrana. Na suprotnoj strani najefikasniji su bili Mikola Bilik sa sedam pogodaka, dok je Robert Weber zabio šest golova.

U drugom susretu iz naše skupine Španjolska je pobijedila Rumunjsku sa 36-24. Nakon teškog poraza od Hrvatske, Španjolci su u drugom kolu pokazali daleko bolju predstavu. Na poluvremenu su vodili pet razlike, a potom u nastavku dodatno povećali prednost. Španjolsku su do pobjede predvodili Aleix Gomez Abello s osam golova, te Daniel Fernandez Jimenez sa šest golova, dok je Gonzalo Perez de Vargas imao 14 obrana. Na suprotnoj strani najefikasniji su bili Ionut Nistor Ionita i Calin Dedu sa po četiri gola.

Na ljestvici vode Hrvatska i Austrija sa po tri boda, Španjolska ima dva, dok je Rumunjska bez bodova. U posljednjem, trećem kolu za dva dana sastaju se Hrvatska - Rumunjska, te Španjolska - Austrija.

HRVATSKA - AUSTRIJA 28-28 (14-12)

Mannheim. SAP Arena. Gledatelja: 13.293. Suci: Mads Hansen i Jesper Madsen (Danska)

HRVATSKA: M. Mandić, Ivić; Mihić, Duvnjak, Šoštarić 6 (4), Karačić, Načinović 5, Mamić, Cindrić 3, Lučin 1, Martinović 2, Šipić 1, Glavaš 3, Srna 1, Klarica 3, Jelinić 3.

AUSTRIJA: Hausle, Mostl; Mahr, Bozović 3, Frimmel 2, Belos, Herburger 2, Weber 6 (1), Živković 2, Mittendorfer, Dambock, Bilyk 7, Wagner 2, Nigg, Huteck 4, Miskovez

Isključenja: Hrvatska 6 minuta; Austrija 8 minuta

Sedmerci: Hrvatska 4/4; Austrija 1/1

