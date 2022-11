UŽIVO Gana skoro šokirala Portugalce i Ronalda! (0:0)

Samo dva dana nakon što je u javnost izašla informacija kako su on i Manchester United sporazumno raskinuli ugovor, Cristiano Ronaldo (37) će prvi put u svojoj karijeri nastupati u seniorskoj konkurenciji kao igrač bez kluba, predvodit će napad Portugalaca u prvih 11.

Podsjetimo se da je Ronaldo najbolji reprezentativni strijelac u povijesti nogometa sa 115 pogodaka u dresu Portugala.

Foto: Pedro Fiuza/XINHUA (220928) -- LISBON, Sept. 28, 2022 (Xinhua) -- Cristiano Ronaldo (L) of Portugal reacts during the League A Group 2 match against Spain at the 2022 UEFA Nations League in Lisbon, Portugal, Sept. 27, 2022. (Photo by Pedro Fiuza/Xinhua) Photo: Pedro Fiuza/XINHUA