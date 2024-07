Ovakvo poniženje još nije doživio! Heroja vatrenih doslovce žele otjerati : 'Ne trebamo te!'

Saga oko nastavka nogometne karijere Ante Rebića i dalje traje. Turski velikan Bešiktaš, čiji je Rebić i dalje član započeo je pripreme za novu sezonu. Rebić je imao obvezu javiti se ove srijede u klubu, a to je i učinio. No, kad je stigao u Istanbul, trener Giovanni van Bronckhorst rekao mu je da na njega više ne računa. Dakle, dok ne nađe novi klub ili do isteka ugovora, 30. lipnja 2025. godine, radit će odvojeno od ostatka momčadi.

Podsjetimo, Rebić je prošlog ljeta u Bešiktaš stigao iz redova talijanskog AC Milana. Nije se naigrao, više je vremena bio pod ozljedom ili udaljen od prve momčadi zbog odluke trenera. Tako je i sada, a Rebić je odmah po dolasku u klub počeo raditi po individualnom programu. Drugog izbora nema.

Rebić je već putem svojih agenata poručivao da će otići iz Bešiktaša ako mu klub isplati preostale plaće do kraja ugovora, a Turci to baš i ne žele učiniti. Raznim metodama, nadaju se, uspjet će doslovce otjerati ga iz kluba prije ljeta sljedeće godine. Zna se da je njegova godišnja plaća oko 2.5 milijuna eura neto po sezoni, što je mnogo i za one klubove koji bi ga htjeli posuditi do kraja sezone i tako preuzeti njegove obveze.

Neki turski mediji ranije su pisali o tome kako postoji mogućnost da Rebić ove sezone ostane u Bešiktašu pa onda zaključi igračku karijeru. Inače, Rebić je u karijeri za hrvatsku reprezentaciju nastupio u 42 navrata i zabio tri pogotka, a posebno upečatljiv bio je na SP-u 2018. u Rusiji na kojem je Hrvatska uzela srebrnu medalju.