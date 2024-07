Preokret: Aljoša Asanović dobit će ogroman novac, a predsjednik saveza ide iza rešetaka

Bivši hrvatski reprezentativac i član brončane generacije '98, Aljoša Asanović pobijedio je Zambijski nogometni savez što se tiče isplate naknade. Kao izbornik Zambije dobio je otkaz prije dvije godine, ali sve do sada mu u Zambijskom savezu nisu htjeli isplatiti ništa, pišu Sportske novosti.

No, Sportski arbitražni sud za sport (CAS) donio je konačnu odluku u ovom predmetu u kojem je odbio žalbu Zambijiskog saveza koji je smatrao da Asanoviću nije dužan ništa isplatiti, a na kraju će mu morati isplatiti puno više. Umjesto 15 tisuća USD koliko je odredila FIFA, morat će mu isplatiti preko milijun. Predsjednik saveza Andrew Kamanga se žalio CAS-u želeći da se FIFA-u eliminira iz ovog predmeta, no prošao je još gore.

Asanović je za ovaj slučaj angažirao odvjetnika Davora Radića specijaliziranog za sportsko pravo koji je ujedno i član nogometnog suda u FIFA-i, evo što je rekao:

"Da, mogu potvrditi da mi je CAS prije nekoliko dana dostavio svoju Odluku s kojom je u cijelosti potvrdio Odluku FIFA-e i odbio sve prigovore Zambijskog nogometnog saveza. Dakle, predmet je pravomoćan i konačno je utvrđeno da je Zambijski nogometni savez u cijelosti kriv za raskid ugovora, a zbog čega su u obvezi isplatiti mome klijentu g. Asanoviću naknadu štete zbog tog neosnovanog raskida".

Osim što Kamanga mora Asanoviću isplatiti "masnu" lovu, određena mu je i zatvorska kazna:

"Što se tiče dotičnog gospodina mogu samo reći da sam nakon donošenja odluke od strane FIFA-e odmah poduzeo pravne radnje protiv njihovog saveza i njega osobno te tražio dodatno da se uključi i njihova država u rješavanje ovog slučaja jer se njihov nogometni savez financira od strane države te dodatno i FIFA-e koja svake godine, kao i svim drugim nacionalnim nogometnim savezima, doznačuje određena značajna novčana sredstva na ime tzv. sredstava za razvoj. Država se potom uključila u kontrolu rada saveza te je krajem travnja 2024. godine Predsjednik Zambijskog nogometnog saveza uhićen od strane njihovih državnih vlasti i optužen za kaznena djela pranja novca".

Na pitanje o periodu u kojem će Asanović čekati isplatu, Radić kaže:

"Nadam se uskoro, ali ne znamo točno kada će to biti. To sve zato što disciplinski postupci pred FIFA-om protiv nacionalnih saveza nisu tako jednostavni i brzi kao što su protiv nogometnih klubova, s obzirom na to da kao sankcije savezu prvo idu djelomična uskraćivanja isplata od strane FIFA-e, a tek nakon toga izriču se teže sankcije".

U svakom slučaju, nekadašnji veznjak hrvatske reprezentacije dobit će puno više nego što je trebao jer 15 tisuća USD pretvorio se u milijun na koji će se dodati i kamate.