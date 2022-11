Gana upravo ima priliku učiniti nešto što nije uspjela ni jedna momčad s kontinenta

Gana i Portugal igraju treću utakmicu današnjeg petog dana Svjetskog prvenstva u Kataru gdje Gana ima priliku učinii nešto što do sada nije pošlo za rukom niti jednoj afričkoj momčadi.

Četiri predstavnika, četiri utakmice i – nula golova. To je trenutni učinak afričkih predstavnika u Kataru.

Cameroon: ❌

Morocco: ❌

Senegal: ❌

Tunisia: ❌

Ghana: 🙏



No African side has managed to score at goal at the 2022 #FIFAWorldCup so far, despite a combined total of 44 shots.



Can Ghana end that run against Portugal later today? pic.twitter.com/U4Nb2y9mey