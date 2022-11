Gospodine Herdman, niste se educirali o Hrvatskoj, ali hvala Vam na motivacijskom gorivu

Izbornik kanadske reprezentacije John Herdman je sinoć pokazao dvije glavne karakteristike koje su bitne za znati uoči dvoboja s Hrvatskom u nedjelju u drugom kolu skupine F Svjetskog prvenstva u Kataru.

Prva, i jako važna karakteristika je da je 47-godišnji Herdman uistinu dobar izbornik. Jučer je pokazao da svi njegovi silni uspjesi sa ženskim reprezentacijama Novog Zelanda i Kanade nipošto nisu bili slučajni. Dobili smo dokaz da čovjek zna pripremiti utakmicu u turnirskom formatu protiv jednog od kvalitetnijih protivnika na Svjetskom prvenstvu, Belgije, koja je unatoč svim svojim problemima i dalje na papiru barem tri do četiri razine jača momčad od Kanade, ako ne i više.

Za početak, imati 24 udarca na utakmici Svjetskog prvenstva samo po sebi je već velik statistički podstreh za selekciju koja još uvijek nema pogodak u svojoj povijesti na Svjetskom prvenstvu, a kad još dodamo da su to napravili protiv Belgije, podstreh je sigurno još puno veći. Kanada je nesretno izgubila u tom susretu rezultatom 1:0, ali činjenica da su belgijski igrači sami u izjavama nakon susreta govorili da nisu zaslužili pobjedu govori više nego dovoljno.

Foto: Tom Weller/DPA 23 November 2022, Qatar, Al-Rajjan: Soccer, Qatar 2022 World Cup, Belgium - Canada, Preliminary Round, Group F, Matchday 1 at Ahmad bin Ali Stadium in Al-Rajjan, Canada's coach John Herdman gestures after the match. Photo: Tom Weller/dpa Photo: Tom Weller/DPA

Iako nam te reakcije puno govore, svejedno valja objasniti kako se Herdman usprotivio Belgiji. Herdman je ovu utakmicu pripremio strogo za svojeg protivnika, i primijetio je da Belgija u srcu svojeg terena (stoperi Vertonghen, Alderweireled i Dendoncker, veznjaci Witsel i Tielemans) ima vjerojatno najsporiju petorku na cijelom Svjetskom prvenstvu, koja uz to ima tri igrača starija od 33 godine, daleko izvan svojeg zenita. Zbog toga je najviše trke i pritiska na belgijsku reprezentaciju obavio upravo u tom koridoru, visoko u sredini gdje je pet takozvanih sporih belgijskih igrača pokušavalo otvarati igru. Treba dodati i činjenicu da je Kanada, kako ih je analitičar JJ Bull nazvao, momčad puna atletičara, u smislu brzine, ali i kondicije, pa je Herdman u tom pogledu shvatio da bi mogao raditi velike probleme Belgiji.

Ne samo da je napravio probleme, napravio ih je pregršt. Kanada je na ovom Svjetskom prvenstvu nakon prvog kola tako momčad koja je visokim pritiskom najviše puta oduzela loptu protivniku na njegovoj polovici. Iz toga su se brzi igrači poput Davida, Daviesa, Hoiletta i Buchanana brzo otvarali u prostore, ali nisu imali onu kvalitetu završnog dodira unatoč ogromnom broju kreiranih prilika.

S tom igrom je, doduše, Kanada napravila rizik i Belgija ga je na kraju iskoristila za jedini pogodak na utakmici. To visoko izlaženje na posljednjih pet belgijskih igrača koštalo je Kanađane jer im je zbog kompaktnosti i zadnja linija morala otići visoko, pa je tako jedna duga lopta iza Courtoisa leđa obrane završila kod Batshuayija koji je poentirao. No, treba istaknuti da je ovo velika anomalija u smislu prikazanog na terenu i završnog rezultata i da Kanada, unatoč svojem manjku povijesti na Svjetskom prvenstvu, nije reprezentacija za podcijeniti.

Druga karakteristika koju nam je Herdman pokazao je da definitivno nije dobro sociološki pripremljen za ovo natjecanje. Da je imalo istražio psihološka postupanja hrvatske reprezentacije, znao bi da nakon utakmice s Belgijom nije trebao dati izjavu u kojoj je rekao "Jednostavno je. Sje*** ćemo Hrvatsku". Da je možda uzeo i pročitao "Rusiju naših snova" ili "Moju igru" u kojima su Zlatko Dalić i Luka Modrić specifično pričali o tome koliko su im motivacije i dodatne energije prije polufinala 2018. u Rusiji dala engleska podcjenjivanja, do te mjere da je Hrvatska u svojim trećim uzastopnim produžecima izgledala dvostruko energičnije od Engleza koji su tada imali znatno lakši put, Herdman bi znao da je ovo doslovno jedina 'no-no' izjava koja je za njega bila moguća.

Foto: Nathan Denette Canada head coach John Herdman plays around with the ball during practice at the World Cup in Doha, Qatar during on Sunday, November 20, 2022. THE CANADIAN PRESS/Nathan Denette Photo: Nathan Denette/PRESS ASSOCIATION

Nažalost po Herdmana, dobra taktička izvedba (u kojoj je ipak izgubio) dala mu je motivaciju koju je kanalizirao na potpuno kriv način, ali toga vjerojatno neće biti ni svjestan jer mu je izbornik Zlatko Dalić odgovorio na miran i mudar način.

Vidio sam, svatko od nas ima svoj način komunikacije. Gospodin se tako izrazio. Koliko je to lijepo i fino ne znam. To je njegovo pravo, nećemo se na to osvrtati. Moramo na terenu pokazati da smo bolja momčad, moramo na terenu govoriti - rekao je Dalić.

Gospodine Herdman, pokazali ste da taktički uistinu znate pripremiti utakmicu, ali Modriću i društvu sad ste, vjerojatno i nesvjesno, dali jednu stvar koja je možda i nedostajala - dodatno motivacijsko 'gorivo', a rijetko tko u svijetu nogometa posljednjih godina to zna iskoristiti kao hrvatska reprezentacija. Hvala Vam na tome!