Hajduk, Rijeka i Osijek počinju napete europske kvalifikacije. Evo gdje možete pogledati utakmice

Tri hrvatska kluba - Rijeka, Hajduk i Osijek večeras kreću u njihove europske avanture. Riječani će kao aktualni viceprvaci Hrvatske svoju ovosezonsku priču otvoriti gostovanjem kod rumunjskog Corvinula u 2. pretkolu Europske lige, dok će Hajduk i Osijek krenuti u istoj fazi Konferencijske lige. Protivnici su, barem na papiru, itekako prolazni, no jačinu i snagu u odnosu na suparnika morat će potvrditi teren.

Jedini gost ovoga tjedna je Rijeka. S obzirom da se natječu u Europskoj ligi, i to protiv aktualnog rumunjskog drugoligaša (ali i osvajača Kupa), od momčadi Željka Sopića očekuje se prolazak dalje. Utakmica se igra večeras u gradu Sibiu, 130 kilometara od Hunedoare, grada iz kojeg Corvinul zapravo jest. Ta je utakmica na rasporedu od 19 sati na kanalu MAXSport 1.

Na istome kanalu od 21 sat, ali i uz mogućnost gledanja utakmice putem njihove OTT-platforme Hajduk Digital TV, moći će se pogledati dvoboj Hajduka i HB Torshavna s Farskih Otoka. Premijera je to na Poljudu koji bi trebao biti rasprodan do posljednjeg mjesta. Prvi će to biti službeni dvoboj na klupi splitske momčadi za Gennara Gattusa, novog trenera, a prema njegovim najavama danas ne bi trebao zaigrati Ivan Rakitić, najnovije i zasigurno najveće ovosezonsko pojačanje Hajduka.

Na kanalu MAXSport 2 od 20 sati u svoj europski nastup krenut će nogometaši Osijeka. Na svojoj Opus Areni protivnik će im biti estonska Levadia. I Osijek će predstaviti svog novog trenera, to je Talijan Federico Coppitelli, koji je ove sezone okupio potpuno osvježenu momčad.

Hrvatski klubovi večeras:

Corvinul - Rijeka (19.00 - MAXSport 1)

Osijek - Levadia (20.00 - MAXSport 2)

Hajduk - HB (21.00 - MAXSport 1 i HDTV)