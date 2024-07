Protivnici najavili žestoku borbu protiv Hajduka: 'Pripremali smo se sedam mjeseci'

Hajduk će novu sezonu otvoriti utakmicom drugoga pretkola Konferencijske lige protiv HB Torshavna. Susret će se igrati na Poljudu u 21 sat, a uzvratna utakmica bit će održana na Farskim otocima. Na konferenciji za medije su susret najavili trener Gennaro Gattuso i branič Zvonimir Šarlija. Kasnije su isto učinili trener Torshavna Adolfo Sormani i branič Viljormur Davidsen.

"Očekujem da održimo svoj identitet. Želim igrati kao i inače. Naravno, naš protivnik je jako kvalitetan, ali i mi imamo što reći. Na naš pristup neće utjecati ni iskustvo ni kvaliteta Hajduka", rekao je uvodno Sormani, a zatim se osvrnuo na opasnosti koje im prijete od Hajduka: "Nogomet vidim kao timsku igru. Svaki igrač je na svoj način opasan. Naravno, neka imena iskaču, kao što je Perišić, ali ponavljam, nogomet je timski sport. Ne bih nikoga izdvajao."

"Znate li nekoga tko želi izgubiti u utakmici? Normalno je željeti pobijediti, svi to žele. Zapljeskat ćemo ako Hajduk bude bolji od nas, ali dolazimo ovamo igrati", rekao je o njihovoj želji da pobjede nad bijelima, a nekoliko je riječi posvetio i svome sunarodnjaku Gattusu: "Svi ga znaju. On je veliki čovjek prije svega, iskren i direktan. I kao trener je radio velike stvari. Sve pohvale za njega." Svrnuo se na svog najefikasnijeg igrača Akija Samuelsena. "Kao pojedinac je ništa, ali ako budemo igrali kao inače, on može napraviti razliku", kazao je trener.

"Trenirali smo sedam mjeseci za sutrašnju utakmicu, spremni smo i taktički i fizički te jako uzbuđeni. Dobro je biti ovdje, jako je lijep grad. Jedva čekamo sutrašnju utakmicu i bit će to sjajan ogled. Kada si nogometaš, živiš za ovakve utakmice. Spremni smo", rekao je Davidsen i rekao da očekuje atmosferu usporedivu sa stadionima u Švedskoj i Danskoj.