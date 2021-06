'Oršić je naša budućnost, Gvardiolove pogreške uzimam na sebe, a Rebićev potez...'

Hrvatska nogometna reprezentacija završila je svoj put na ovogodišnjem Euru. Nakon naporne sezone, vatreni će ipak imati nešto dulje ljetne praznike od očekivanih. "Poklonila" im ih je Španjolska.

Furija je bila bolja u jednoj od najluđih utakmica koje smo ikada vidjeli. Preokreti, nevjerojatni potezi i još nevjerojatnije pogreške... Autogolovi s 50 metara, mijenjanje kopački kao u trgovini i kolaps u produžecima. Na kraju svega konačan rezultat od 5:3, samo kada se pogleda kronologija brojki, sve govori.

– Španjolcima čestitke za prolazak, a mojim igračima čestitke za borbu i sve što su pokazali. Prvo poluvrijeme smo bili loši, drugo smo bili bolji, a u produžecima smo imali dvije dobre šanse koje nismo iskoristili.

Kako vidite budućnost reprezentacije?

– Hrvatska je pokazala da ima kvalitetu, budućnost i karakter. Da može igrati protiv svih reprezentacija na svijetu. Jučer smo igrali protiv jedne od najboljih na svijetu. Ne smijemo se bojati za našu budućnost!

Mislav Oršić bio je najsvjetlija točka naše igre, a ušao je tako kasno, nakon što je u Dinamu igrao sezonu života. Mnogi smatraju da je Dalić zakasnio s tom zamjenom, ali i s drugima, no Dalić tvrdi da to nije slučaj.

– Mi smo imali 3:1, a onda smo s promjenama to okrenuli. To nije bilo zakašnjelo.

Je li bilo pogrešaka u pripremi utakmice?

– Napravili smo pripremu utakmice kako smo mogli. Kad smo govorili o zamjeni za Perišića, imali smo tri opcije: Brekala, Rebića i Oršića. Stavio sam Rebića jer sam očekivao da će eksplodirati na svojoj prirodnoj poziciji. Vi uvijek imate, normalno, neku drugu ideju. Ali ja stojim iza svojih odluka. Mislim da sam griješio, ali stojim iza svojih odluka.

– Napravili smo sve, ispali su svjetski, europski prvaci, viceprvaci... Napravili smo svoj primarni cilj, prošli smo grupu i to drugi u skupini. Igrali smo utakmicu bez Perišića i Lovrena koji su jedni od najboljih igrača na svojim pozicijama. Neki su igrači došli bez utakmica, bez treninga na pripreme, neki su imali peh s ozljedama.. Ne tražim alibije, samo kažem da smo imali neobičnu situaciju. To je cilj koji smo ostvarili, iako to nije bio naš zadnji cilj, htjeli smo više jer ova reprezentacija vrijedi više i može više. Ali ždrijeb nam je dao Španjolsku. No kada pogledamo sve, ispali smo u produžecima i to je u ovom trenutku naša realnost s obzirom na sve okolnosti i sve što smo sve prolazili", rekao je Dalić, istaknuvši kako je siguran da ova reprezentacija vrijedi više od osmine finala.

Što sada osjećate?

– Tužan sam i ponosan, prvo zbog dečki koji su dali sve od sebe i zbog navijača koji su došli. Ponosan sam na sinergiju navijača, igrača...

Ante Rebić mijenjao je kopačke kada smo primili gol.

– Mijenjanje kopački u 37. minuti... Španjolci to kazne. S druge strane to pijenje vode Gvardiolino, to mi isto nije jasno. Kako je uopće ta boca vode završila na tom kraju terena kod njega? Ali to je to odrastanje i sazrijevanje. Sigurno je da ću podvući crtu, napraviti analizu što smo napravili u ovih mjesec dana. Što se mene tiče, ja sam miran, imam ugovor do SP-a, svoj cilj smo do sada odradili, a sada je bitno postići idući cilj, a to je plasman na SP.

– Rekao sam Gvardiolu da ću svaku njegovu pogrešku preuzeti na sebe jer je njemu tek 19 godina, on je još mlad. Nema veze da su nas neke i koštale. To je cijena odrastanja.

Što ste rekli igračima nakon 90 minuta i rezultata 3:3?

– Nakon 90 minuta govorili smo da smo mi ti, da mi imamo to samopouzdanje, da imamo priliku. Kada smo primili taj gol, to nas je još potrošilo, a onda Budimir nije iskoristio priliku za 4. gol koji bi nas možda još više probudio.

– Igračima sam danas rekao da smo dobili onoliko koliko smo dali, to je realno gdje jesmo. Mislim da nismo svi dali sve od sebe za prolazak Hrvatske.

– Ja bih sigurno promijenio neke stvari, nisam možda ostao dosljedan sebi. Rekao sam da uzimam odgovornost za sve što jest. To je i meni jedna dobra škola. Ne želim javnosti govoriti što bih promijenio.

– Nije bilo napetosti. Luka mu je skrenuo pozornost na tu kopačku, ja ga nisam stigao odmah upozoriti na to. Mislio sam da će samo zamijeniti kopačku i da će se vratiti. Da je tako bilo, da nismo primili gol, nitko ne bi ni govorio o tome.

PRATITE UŽIVO: