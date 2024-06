UŽIVO IZ STUDIJA Bivši nogometaši o utakmici s Italijom: Najbolji smo kad je najteže, vjerujemo u Dalića i momke

Pred utakmicu s Italijom o kojoj ovisi Hrvatski plasman u osminu finala europskog prvenstva u studiji Večernjeg lista s našim Željkom Jankovićem priča Ivan Božić. Bivši nogometaš Rijeke, Hrvatskog Dragovoljca i Šibenika. Božić će komentirati susret s Italijom. Uz Božića video pozivom pridružit će se bivši pomoćni trener Dinama Alen Peternac i bivši igrač Dinama, Milana i Monze Dario Smoje.

Uoči utakmice

"Jedna od najvažnijih utakmica. Poznati smo po tome da kada je najteže da smo najbolji. Vjerujemo u izbornika Dalića i momke, te da ćemo pobijediti." kazao je Božić

"Naravno očekujem pobjedu, mislim da nemamo što kalkulirati. Možda je bolje da nam je potrebna pobjeda i da ne možemo kalkulirat, a po sastavu mi se čini da ćemo napadati. Posebnu pozornost treba dati Reteguiju koji bi nam mogao zadavati probleme radi svoje brzine, a Italija bi mogla igrati na kontre. Treba paziti i na Dimarca, a Italija bi trebala igrati u niskom bloku. Također treba napomenuti kako je ovo jedna od najgorih Italija unazad 30 godina, a mislim da ćemo ih mi pritiskat i više igrati na njihovoj polovici, što je vjerojatno i dio Talijanske taktike " komentirao je Smoje.

Peternac je komentirao kako je "Spalletti vrhunski trener, pod njim Italija igra dobro, te mogu igrati i s tri i s četiri obrambena igrača, a trebamo vidjeti hoće li se spustiti i igrati na kontru ili nam probati parirati. Spalletti voli dosta trke, pa će biti dosta zahtjevno, mi moramo biti pravi, stisnut ih, pa uspostaviti onaj naš posjed i igru. Znamo da je mana Italije da im četvorica braniča nije prebrza i to bi Hrvatska s Pašalićem i Kramarićem mogli iskoristiti i pokušati ući iza leđa i doći do prilike."

"Zanima me kako će uspjeti sa Sučićem i Pašalićem na krilu, u utakmici s Nizozemskom (u polufinalu Lige Nacija) je bila slična situacija, gdje smo imali krilo koji nije krilo, to je tad uspjelo. Mislim da će sve opet ovisiti o Brozoviću, Kovačiću i Modriću, te da ako nas Talijani puste da imamo posjed da ćemo napraviti nešto. No, ako nas napadnu mogli bi imati velikih problema Talijani će pokušati zgusnuti teren i pokušati oduzeti posjed, jer znaju da ako imamo posjed, tu smo opasni, među najboljima na svijetu i da možemo zaprijetit. Vidjeli smo i da su Španjolci prolazili putem bokova, te bi tu Gvardiol i Sučić mogli imati važnu ulogu. Bit će tvrda utakmica, neće biti puno golova, ali mislim da možemo." zaključio je pred utakmicu Božić