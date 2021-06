Talijani uz maksimalan učinak prvi, Velšani završili ispred Švicaraca!

Nakon odigranih susreta trećeg kola A skupine EURO-a, reprezentacije Italije i Walesa prošle su u osminu finala, dok je Švicarska osvojila treće mjesto i morat će čekati rasplet u ostalim skupinama kako bi doznala ide li i ona dalje.

Italija je u susretu posljednjeg kola u Rimu pobijedila Wales 1:0 upisavši i treću pobjedu u skupini.

Pogodak odluke zabio je Matteo Pessina u 39. minuti utakmice. Wales je od 55. minute igrao bez isključenog Ethna Ampadua.

Bila je to 30. utakmica Azzurra u nizu bez poraza, čime je izbornik Roberto Mancini izjednačio talijanski rekord star 83 godine. Do sada najduži niz bez poraza Azzurri su ostvarili od studenog 1935. do prosinca 1938. kada su pod vodstvom Vittoria Pozza nanizali 30 susreta bez poraza pri čemu 24 pobjede i šest remija.

Posljednji poraz Mancini je na klupi Azzurra upisao u rujnu 2018. u Lisabonu od Portugala (0:1) u Ligi nacija, a potom nje njegova momčad nanizala 25 pobjeda i pet neodlučenih ishoda.

U drugom susretu Švicarska je u Bakuu pobijedila Tursku sa 3:1. Strijelci za Švicarsku bili su Haris Seferović (6) i Xherdan Shaqiri (26, 68), dok je Steven Zuber imao tri asistencije. Pogodak za Tursku zabio je Irfan Can Kahveci (62).

Na koncu je Italija osvojila prvo mjesto s devet bodova, Wales i Švicarska imaju po četiri boda, a kako je njihov međusobni susret završio 1:1, odlučivala je razlika pogodaka koja je otišla na velšku stranu.

Turska je s tri poraza zaključila natjecanje u skupini.