Huljaj: Morali smo prodavati igrače, klub je sada financijski stabilan

Hajduk je slabo ušao u sezonu te su čelnici splitskog kluba odlučili izaći pred medije. Predsjednik Jasmin Huljaj, trener Željko Kopić i sportski direktor Saša Bjelanović pokušat će objasniti trenutačnu situaciju na Poljudu.

– Pregledom financija zaključili smo kako klub mora prodavati igrače da bi klub bio održiv. S dvije prodaje koje su i bile u planu ostvarili smo svoj cilj i klub je sada financijski stabilan – rekao je Huljaj te dodao:

– Moj je cilj da klub financijski bude održiv, a to u ovom trenutku jest. Većina prihoda dolazi od prodaje igrača, no ovisnost o prodaji mora biti manja u budućnosti. Naravno, prijelazni rok sada nije gotov, aktivni smo i dalje.

Govori se o mogućem odlasku Zorana Nižića.

– Nižić ima ponudu, zatražio je razgovor, a mi nismo bili spremni da ga pustimo. Što zbog vrijednosti ponude, što zbog važnosti za momčad. Nadam se da ćemo tu situaciju ubrzo riješiti – rekao je Saša Bjelanović.

Kakav je status trenera Željka Kopića?

– Ma on je siguran, prvi put čujem informaciju da bi trener mogao dobiti otkaz ne pobijedi li u idućoj utakmici.

Koliki je budžet do kraja prijelaznog roka?

– Sigurno je da smo ovim odlascima napravili takvu situaciju da možemo raditi malo opuštenije. Vremenski rok je kratak, ali moramo pokušati pronaći rješenja za neke pozicije. Radimo na odlascima i dolascima – istaknuo je Bjelanović, a predsjednik Huljaj je dodao:

– Htjeli bismo još prodati nekog igrača kako bismo mogli uložiti u pojačanje, no vidjet ćemo što će biti do kraja prijelaznog roka. Investiramo u momčad, troškovi momčadi nekoliko su prijašnjih godina rasli. Definitivno će fokus u idućim godinama biti dovođenje igrača koji će donijeti vrijednost Hajduku. No sve više fokus mora biti na mladim igračima iz prstena Dalmacije, ali i šire.

Hajduk sezonu nije dočekao spreman, ni s terenom, ni s momčadi...

– Ovo je ključ uspjeha. Ovaj dio sezone moramo biti spremniji, moramo planirati ranije. Sportski direktor, trener i ja govorili smo o tome da će ova dva prijelazna roka biti ključni da restrukturiramo momčad i iduće ljeto dočekamo spremni – kaže Huljaj.

– Naš je cilj da što više naših mladih igrača dobije priliku, da čak da sedam, osam igrača iz B momčadi bude stožerni dio prve momčadi – rekao je Bjelanović.

Kakvo je ozračje u svlačionici?

– Predsjednik, trener i ja imali smo sastanak s igračima u svlačionici. Rekli smo jedni drugima sve što mislimo, onako kako i trebamo, bez okolišanja. Ništa posebno, imao sam mnogo takvih sastanaka – istaknuo je Bjelanović.

Kada će reprezentacija ponovno igrati na Poljudu?

– Čuli smo se sa svim igračima reprezentacije koji su potekli u Hajduku. Nisam se stigao baviti odnosima s HNS-om, ali doći će uskoro i to na red – kaže Huljaj.

Bjelanoviću uskoro istječe ugovor...

– Dogovorili smo se da ostaje idućih godinu dana u klubu, ima moju punu podršku i kao trener – naglasio je predsjednik Huljaj.

Gdje je Futacs? Jesu li Marko i Said zatražili odlazak iz kluba?

– Marko pokušava doći u formu nakon ozljede. Trenutačno je s momčadi, a trener će odlučiti kad će ga staviti u igru. Said nije zatražio odlazak iz kluba, imao je problema s jednim dijelom publike. I u njegovu interesu je da što prije uđe u pravu formu – rekao je Bjelanović.

Zašto Caktaš nije kapetan?

– Odluka o kapetanu nema veze s tim da je Caktaš na izlaznim vratima, Mijo je odigrao sasvim zadovoljavajuće, ja bih ga pohvalio, kao i ostale igrače. Mijo ima svoje igračke kvalitete, ali izvan terena karakterno nije dovoljno glasan, kakav bi trebao biti kapetan Hajduka – kaže sportski direktor, a o Caktaševoj plaći koja je dosta veća od svih ostalih u momčadi je rekao:

– Ne mogu baš pričati o plaći jer ju je dogovarao s bivšom upravom. Mi je ne možemo sad smanjivati na svoju ruku, jedino ako se Mijo sam ponudi da se smanji ta plaća, a to bi nam zaista smanjilo troškove.

Huljaj je progovorio i o svom prethodniku.

– Razgovarali smo, ne bih komentirao kako je radio, ali mi ćemo maksimalne napore okrenuti prema klubu, akademiji i drugoj momčadi. Bavit ćemo se slaganjem prve momčadi. Akademija dobro radi, imamo dobre temelje, izlaze mladi igrači, suradnja s klubovima u regiji je bolja... Ono na čemu ću ja inzistirati jest odgovornost prema trošenju. Bitno je da smo s ovim transferima postigli da je klub financijski stabilan – rekao je Huljaj.

Trener Željko Kopić dotaknuo se pojačanja.

– Moja je uloga da predsjednika i sportskog direktora obavijestim kakve trebam igrače. Uvijek im dajem kvalitetne informacije, a onda su oni na redu da odluče mogu li mi to omogućiti ili ne mogu. Svjestan sam da ne može uvijek biti kako bih ja želio i zajedno donosimo odluke – dodao je Kopić.

Hajdukov predsjednik na pitanje o naplati transfera igrača rekao je:

– Gotovo svi transferi u zadnjih godinu dana naplaćeni su, ostaje naplatiti još 2,3 milijuna eura.

Je li Juranović bio kapetan zato što je došla zanimljiva ponuda za njega posljednjih dana?

– Ne, Juranović je bio kapetan zbog svojeg zalaganja, a mi nismo dobili nikakvu ponudu za njega.