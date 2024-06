Gvardiol otkrio veliku razliku između Hrvatske i Cityja: Evo što Dalić traži od njega

Hrvatska nogometna reprezentacija u subotu igra svoju prvu utakmicu na Europskom prvenstvu. Na Olimpijskom stadionu u Berlinu prvi protivnik vatrenih bit će Španjolska. Izabranici Zlatka Dalića u petak ujutro autobusom putuju u Berlin, gdje će navečer imati press-konferenciju i posljednji trening pred utakmicu. Petak popodne bio je rezerviran za medijske i trening-obveze u kampu u Neuruppinu.

Na današnjem druženju s predstavnicima medija bili su Joško Gvardiol i Borna Sosa, a press-konferenciju ste mogli pratiti izravno na portalu Večernjeg lista.

Prvo pitanje dobio je Gvardiol, koja je razlika u načinu igranja lijevog braniča u klubu i reprezentaciji?

- Pozicija kao pozicija, lijevi bek. U Cityju igram više ofenzivnije. Guardiola traži da krila ulaze u međuprostor pa smo mi bekovi kao zamjenska krila. Ovdje igramo s bekovima široko, mi eventualno uđemo u sredinu dok krila idu široko, to je sve.

Gvardiola čeka okršaj s talentiranim Yamalom iz Barcelone.

- Već sam napunio 22 godine i više nisam mlad igrač. Drago mi je vidjeti sve mlađe igrače na velikoj sceni. Mlad je, a već je pokazao koliko je talentiran. Jednog će dana, ako sve bude kako treba, biti u borbi za najboljeg na svijetu. Veselim se susretu, znam da je jak na lopti. Tehnika mu je jača strana. Španjolce moramo proanalizirati i odraditi naš posao što je bolje moguće.

Dani Olmo? I on će se susresti s vatrenima...

- Imali smo sličan put. Igrali smo u drugoj ekipi Dinama dugo skupa pa smo se prebacili u prvu. Na kraju smo završili u Bundesligi. Pričamo, jedva čeka i on utakmicu s nama. To mu predstavlja posebno značenje. I on je veliki igrač, nadam se da će imati na kraju dobru karijeru - rekao je Sosa.

Gvardiol je dobio pitanje o španjolskom izborniku:

- Dajem mišljenja o igračima, a ne o izbornicima. Zna posao koji radi i pripremit će njegovu ekipu da zaustavit naš vezni red.

S koliko bi golova bio zadovoljan na ovom Euru?

- Nosim se dobro sa svime što se izdogađalo. U par godina se puno toga dogodilo. Vjerojatno još nisam ni svjestan što sam sve postigao i dokle sam došao. Nešto će ući u glavu do kraja karijere. Golovi? Ne znam, rekao bih možda da bi volio biti fokusiran na defanzivni dio. Ipak sam obrambeni igrač, ali ako se nađem u kojoj prilici, zašto ne zabiti pokoji pogodak.

U Berlinu će biti puno hrvatskih navijača, oni su 2006. na svjetskom prvenstvu napravili čudesnu atmosferu.

- Vidjeli smo. Znam i otprije za to. Svi pričaju da će sada biti još bolja atmosfera. Nama je to dodatna atmosfera. U Ligi nacija je u Nizozemskoj bilo 30 tisuća ljudi. To će nam puno pomoći i dati nam dodatnu energiju za dalje - rekao je Sosa.

Koliko su do sada analizirali Španjolsku?

- Španjolska gaji sličan nogometni stil kao i mi. Jako im je bitan posjed lopte, da pokušaju nekako kontrolirati utakmicu. Najveća će borba biti oko tog posjeda u sredini. Iz tog posjeda sve se dalje razvija na krila. Sada su brži i opasniji na krillima možda nego ranije. Kvalitativno se mi nosimo s njima bez ikakvih problema, bit će napeta utakmica kao i sve do sada protiv njih. Tu su jako mali detalji koji će odlučiti. Vjerojatno će odlučiti tko će imati veći posjed, samim time i više prilika te bolji rezultat - kaže Sosa.

Gvardiol se prisjetio poraza od Španjolske na zadnjem Euru:

- Dogodilo se to što se dogodilo eto. Drago mi je da će biti kiše sada u Berlinu, izgubili smo na glup način.