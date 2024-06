'To u što Hrvati vjeruju je suludo! Onaj tko nije spreman, neće dugo trajati'

Bivši hrvatski reprezentativac Josip Šimunić Nijemcima je u intervjuu za Bild, pred početak Europskog prvenstva, objasnio tko je i što je Hrvatska i zašto je tako posebna.

– Modrić i Dalić su razlog zbog kojeg ovoj momčadi tako dobro ide – rekao je pa odgovorio na pitanje zašto je Hrvatsku teško pobijediti. Od prvog dana Zlatko Dalić jasno govori da je čast igrati za svoju zemlju. Onaj tko nije sto posto spreman za to, taj neće dugo trajati... Modrić i Dalić su razlog zbog kojeg ovoj momčadi tako dobro ide – rekao je pa odgovorio na pitanje zašto je Hrvatsku teško pobijediti.

– Momčad do posljednjeg sudačkog zvižduka vjeruje u to da može svakog pobijediti. To uvjerenje je potpuno suludo, ali kvaliteta igre momčadi je izvanredna.

Podsjetimo, hrvatska nogometna reprezentacija svoj nastup na Europskom prvenstvu započinje u subotu od 18 sati protiv Španjolske u Berlinu. Nakon Španjolaca, vatreni će se susresti protiv Albanije i Italije, 19., odnosno 24. lipnja u Hamburgu, odnosno Leipzigu.

