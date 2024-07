UŽIVO Alcaraz vodi protiv Đokovića 2:0 u setovima i blizu je naslova na Wimbledonu

Drugi i treći tenisač svijeta, Srbin Novak Đoković i Španjolac Carlos Alcaraz drugu godinu zaredom igraju će za pobjednički trofej u Wimbledonu.

UŽIVO:

Carlos Alcaraz - Novak Đoković 2:0 (6:2, 6:2,2:3)

Alcaraz je sjajno otvorio meč i osvojio prvi set sa 6:2. Nakon toga je isto učinio i u drugom pa je blizu naslova. Đoković će morati napraviti veliki povdvig ako želi do naslova.

Za 21-godišnjeg Alcaraza ovo je četvrto finale na Grand Slam turnirima, a u dosadašnja tri izašao je kao pobjednik: na US Openu 2022., u Wimbledonu 2023. i u Roland Garrosu ove godine. Za 37-godišnjeg Đokovića nastup u današnjem finalu bit će deseti meč za trofej u All England Clubu, koji je osvajao sedam puta, i njegova nova prilika da se domogne apsolutnog rekorda od 25 pojedinačnih Grand Slam naslova. Đoković u finalima na Grand Slam turnirima ima učinak od 24 pobjede i 12 poraza. Posljednji poraz nanio mu je upravo Alcaraz u prošlogodišnjem wimbledonskom finalu.

Alcaraz s 21 godinom ima za sada tri osvojena Grand Slama. Osvoji li Wimbledon, a poslije i US Open, bit će na pet. Da bi dostigao Đokovića trebalo bi da u sljedećih pet godina osvoji sve Grand Slamove. Dakle, svake godine po četiri. I tako pet puta. Je li to moguće? U teoriji da, ali će se tu pitati i neke druge tenisače, pa i samog Đokovića koji sigurno neće tako brzo u mirovinu. Usporedbe radi, Đoković je s 21 godinom osvojio tek jedan Grand Slam – Australian Open 2008. godine. Za 24 titule na Grand Slam turnirima trebalo mu je 15 godina.

Ulaznica za finale koji je na rasporedu u 15 sati po hrvatskom vremenu gotovo više nema. One koje su na raspolaganju imaju cijenu od 10.600 dolara. Na današnji dan Novak je već odigrao povijesni finale u All England klubu. Bilo je to prije pet godina kada je u maratonskom meču pobijedio Rogera Federera s 3:2, a sva tri seta Novak je dobio u tie-breaku.