Dalić o ambicijama za Euro: 'Puno reprezentacija ima kvalitetu za zlato. Mi smo tek 12. po vrijednosti'

Hrvatska reprezentacija stigla je u nogometni kamp u Neuruppinu kojeg će tijekom Europskog prvenstva koristiti kao bazu za odmor i treniranje. Tisuće navijača poželjele su dobrodošlicu su hrvatskim reprezentativcima u brzo organiziranom, ali sjajnom dočeku na trgu gradića smještenog sjeverozapadno od Berlina.

Nakon što su stali na podij pred okupljenim mnoštvom, reprezentaciji su dobrodošlicu poželjeli gradonačelnik Nico Ruhle, hrvatski veleposlanik u Njemačkoj Gordan Bakota i drugi. Gradonačelniku je hrvatska reprezentacija poklonila uokviren dres Luke Modrića. Potom su otišli smjestiti se u resort Mark Brandenburg na obali jezera Ruppiner. Izbornik Zlatko Dalić održao je konferenciju za medije. Hrvatska reprezentacija večeras neće trenirati na obližnjem stadionu, već će otići do fitness centra. Inače će trenirati na Volksparkstadionu, udaljenom manje od deset minuta vožnje od hotela.

PRIJENOS UŽIVO:

19:58 - "Dobili smo mlađe igrače. Posebice Šutala i Gvardiola. Nema neke razlike. Isti nam je stil. Imamo neke male probleme na nekim pozicijama. Nastojimo skrpati to i uvijek ispadne dobro. Svaki put su dečki odgovorili na najbolji mogući način. U Kataru je bilo 18 novih igrača, nije bilo očekivanja, pa smo uzeli medalju. Velike su ambicije i želje. Toga sam svjestan i na tome moramo raditi kako bi iskoristili sve kapacitete. Nema neke razlike. Isti je stil i isti je put", rekao je uspoređujući ovo natjecanje s prošlim Svjetskim prvenstvom u Katru.

VIDEO Fantastični prizori u Njemačkoj. Tisuće Hrvata dočekale vatrene

19:56 - "Vlašić je u 15 minuta pokazao da se ne vidi da je bio ozlijeđen. S pravom smo ga čekali. Uvijek je nešto dobio. Baturina ima mali problem s mišićem i nismo željeli ništa riskirati. Nemamo nikakvih problema. Svi su zdravi i spremni. Ovo je bila samo preventiva", kazao je o Nikoli Vlašiću i Martinu Baturini koji su imali problema s ozljedama.

19: 54 - "Mislim da je dosta s dočecima i primanjima. Bilo je lijepo baviti se našim dužnostima, ali sad nas čeka naš posao", zaključio je Dalić.

19:52 - "Mi do sada na Europskim prvenstvima nismo imali rezultate kao na svjetskim prvenstvima, još nismo dobili prvu utakmicu nakon grupne faze. Sad razmišljam samo o tome. Da prođemo grupu, pa ćemo ići korak po korak. Puno reprezentacija ima pravo s obzirom na kvalitetu računati na zlatnu medalju, mi smo tek 12. po ukupnoj vrijednosti. Nećemo si stvarati pritisak da nešto moramo osvojiti. Ići ćemo polako, biti strpljivi i mirni, dati sve od sebe. Pa što bude", dodao je Dalić o želji za uzimanjem još jedne velike medalje.

19:50 - "Prije tri godine je iz mlade došao u A reprezentaciju. Debitirao je na Euru 2021. Svestran je, ima moć, ima snagu. Naša je procjena da na bloku može napraviti puno toga. Ovo što igra u Cityju dalo nam je za pravo da tako razmišljamo. Pričali smo s njim, Joško će prihvatiti svaku poziciju gdje ga stavimo. Bit će jedan od najboljih obrambenih igrača na svijetu", rekao je Dalić o sjajnom Jošku Gvardiolu.

19:47 - "Mi želimo impresionirati u subotu. Nismo uspjeli gledati vašu utakmicu, ali gledao ih je Dražen Ladić. Španjolska je sjajna reprezentacija, puna samopouzdanja, ali mi smo puni samopouzdanja nakon finala Lige nacija, kao i pobjede protiv Portugala. Čeka nas velika utakmica, ozbiljan protivnik, ali i mi smo dobri", dodao je Dalić.

19:46 - "Pred nama su tri utakmice, svaka s drugačijim pristupom. Protiv Španjolaca trebamo primijeniti sve kao i protiv Portugala, moramo biti još bolji. Računam na svih 26 igrača, veseli me činjenica da su jučer svi s klupe pokazali da se na njih može računati. Perišić je prvi put igrao 35 minuta u kojima je izdržao teške duele. Nećemo puno lutati, znamo put i taktiku za Španjolsku. Volio bih još raditi na taktičkom dijelu, trebat će nam čvrsti blok. Prelako smo primili gol od Portugala, moramo neke situacije bolje zatvarati, ne smijemo se raspasti. Jučer smo imali dobra otvaranja prema naprijed, radit ćemo izlaske preko golmana, da ne preskačemo igru. Igrači u zadnjoj liniji imaju tehniku, mirnoću i kvalitetu. Nismo radili ofenzivne prekide do sad, i time ćemo se baviti sljedećih dana", rekao je o teškim utakmicama koje su pred vatrenima.

19:44 - "Mi smo dovoljno iskusni, puno toga smo prošli, takvih trenutaka i znamo se nositi s time. Nama sve ovo godi, moramo ljudima uzvratiti na gostoprimstvu, neki su daleko putovali kako bi došli ovdje. Ali i oni znaju kako nam treba mir i privatnost, to nam je važno. Znam da oni žele i potpise i slike, napravit ćemo sve što možemo oko toga. Hvala svima na velikoj podršci, ali i molba za razumijevanje, trebamo svoj mir", rekao je Dalić o euforiji čiji su se počeci dali naslutiti već prilikom dočeka u Neuruppinu.

VIDEO Ovo može samo Hrvatska! Pogledajte spektakularan prizor s našeg najvišeg nebodera

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

19:42 - "Jako lijepo. Hrvatski ljudi i narod pokazali su što im znači hrvatska reprezentacija, oni cijene i poštuju sve što radimo za naš nogomet i državu. Uvijek su uz nas. Svjesni smo velikih očekivanja, velikog broja ljudi u Njemačkoj, vjerujem da ih nećemo iznevjeriti. Oni su naša velika podrška, naš motiv da damo sve od sebe. Bilo je lijepo na trgu, puno mladih i djece, svi u hrvatskim dresovima, lijep početak za nas", kazao je izbornik o dočeku na kojem je bilo više od pet tisuća navijača.

19:40 - "Prvo da čestitam ekipi koja je složila ovaj press-centar, lijep je ambijent, nadam se da neće biti bure ni oluje, pa da što dulje ostanemo ovdje. Portugal? To je bila samo prijateljska utakmica, rezultat je uvijek važan, ali važnije je bilo ono što smo vidjeli. Dali smo igračima zahtjeve, to je bilo jako dobro, radili su što smo tražili. Oni su to sve proveli na terenu u velikoj mjeri, bilo je puno dobrih stvari, ali to je samo pripremna utakmica, putokaz za dalje. Ta pobjeda nam je dala samopouzdanja, ali tu je još šest dana priprema za Španjolsku. Želimo dobar rezultat, protiv Španjolske moramo pružiti još više, od rezultata je važnije ono što smo pokazali. I to protiv jednog od favorita za osvajanje Eura. Ovo nas ne smije opustiti niti dovesti u stanje euforiju, sretni smo pobjedom, ali to je to", kazao je o utakmici protiv Portugala.

GALERIJA Fantastični prizori u Njemačkoj. Tisuće Hrvata dočekale vatrene