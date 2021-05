Tužna vijest iz Španjolske: Iznenada preminuo bivši vratar Barcelone

Nekadašnji prvi vratar Barcelone Francesc Arnau iznenada je preminuo u 46. godini života, prenose svi španjolski mediji.

Arnau je svoju nogometnu karijeru započeo u Barceloni, a za njihovi momčad i za momčad Malage branio je u ukupno 274 utakmice u La Ligi. Osvojio je dva naslova praka, jedan Kup kralja, a branio je i u mlađim uzrastima španjolske nogometne reprezentacije.

We deeply regret the death of Francesc Arnau (1975), who joined FC Barcelona at youth level and became a first-team goalkeeper between 1998 and 2001. He was most recently the sporting director at Real Oviedo. Rest in peace. pic.twitter.com/2eTRr6Nlci