Hrvatski ponos: Čak trojica Hrvata imaju pik na naslov prestižne lige

Matematika i kalkulacije ono je čime se bavi nogometni svijet u Španjolskoj. Naime, prvak se i dalje ne zna, a odgovori na sva pitanja znat će se nakon posljednjeg kola.

Gradski rivali Atletico i Real bacili su oko na naslov prvaka Španjolske. Atletico, u kojemu su hrvatski igrači Šime Vrsaljko i Ivo Grbić, u puno je boljem položaju. Trenutačno je prvi na tablici s 83 boda, a slijedi Real s 81 bodom. U ovom slučaju matematika je vrlo jednostavna. Momčad koju vodi Diego Simeone mora pobijediti na gostovanju kod Valladolida (subota, 18 sati) ne želi li ovisiti o utakmici Reala kojemu treba pobjeda nad Villarrealom (subota, 18 sati) i neodlučeno ili poraz Atletica.

Neke se stvari moraju poklopiti

Atleticu je pobjeda dovoljna za naslov i u tom slučaju Real mu ne može ništa. Ako se pitate koliko je ipak moguć scenarij da Real s Lukom Modrićem osvoji krunu, odgovor je relativan. Naime, protivnik Atletica, Valladolid, trenutačno je 19. momčad lige, s 31 bodom, i gori je od njega jedino Eibar s 30 bodova. No, u Drugu ligu idu tri posljednja kluba na tablici i Valladolidu se nudi mogućnost za ostanak pa će vjerojatno protiv Atletica jače gristi. Jer, pobijedi li Valladolid, osvojio bi 34 boda i došao na 17. mjesto i sam rub ostanka u društvu najboljih, ako ostali klubovi iz zone ispadanja ne osvoje bodove u svojim susretima.

U isto vrijeme, momčad Zinedinea Zidanea igra kod kuće u Madridu, i to s momčadi koja u toj utakmici nema neki veliki motiv. Naime, Villarreal pobjedom ne može napredovati na ljestvici, Europu je već izborio, a uza sve to u srijedu 26. svibnja igra finale Europske lige protiv Manchester Uniteda. Za njega je to utakmica sezone, za koju bi mogao čuvati najbolje igrače.

To bi značilo da se Realu može mnogo toga poklopiti, ali opet i ne mora. Najvažniji im je ipak kiks Atletica.

No, Zizou nije bez problema i neće moći računati na kapetana Sergija Ramosa, nema ni Varanea, Mendyja, Carvajala, Vazqueza, a prema posljednjim informacijama, neće biti ni Tonija Kroosa.

U stožeru Atletica svjesni su važnosti situacije.

– Valladolid ima svoje potrebe, pokušat ćemo igrati tako da dođemo do pozicije da mu naštetimo. Treniramo i pripremamo se s mišlju da je sve moguće. Ono za što se oni bore i za što se mi borimo sasvim je različito, ali je jednako važno. To je finale u kojem se dvije momčadi bore za različite ciljeve, ali obje će se odreći života da bi ih postigle – rekao je trener Atletica Diego Simeone koji se uzdaje i u svog vratara.

Naime, Jan Oblak ima najviše obrana u ligi ove sezone i najbolji postotak (80,2%). Osim toga, Atletico gleda i statistiku, koja kaže da je klub iz Madrida slavio u 10 od posljednjih 11 susreta s Valladolidom.

Modrić na vrhuncu karijere

Vrsaljko je dugo bio ozlijeđen, a potom je zaigrao potkraj 2020. Ove je sezone nastupio u 10 utakmica i postigao jedan pogodak. Posljednji susret u kojemu je dobio priliku (12 minuta), protiv Betisa, odigrao je 11. travnja. Ivo Grbić uvjerljivo grije klupu, dobio je priliku samo u jednoj utakmici Kraljeva kupa.

U madridskom Realu Luka Modrić ima potpuno drukčiji status. Nastupao je u 47 utakmica ove sezone, postigao pet pogodaka i šest puta asistirao suigračima za gol. Jedan je od igrača koje Zidane najčešće koristi iako ima već 35 godina. Od njega su na terenu više minuta proveli jedino vratar Courtois, Casemiro i Karim Benzema. Modrić je s Realom osvojio već 16 trofeja, današnji bi mu bio 17., odnosno treći u Primeri.