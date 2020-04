Tužna ispovijest suigrača bivšeg vatrenog: 'Oca su mi ubili na ulici'

Royston Drenthe (32) našao se na popisu 11 najvećih promašaja madridskog Reala u koji je stigao 2007., a bio je najavljen kao veliko pojačanje. Španjolska Marca objavila je ulomke njegove autobiografije u kojoj je opisao teško djetinjstvo.

- Imao sam tri godine kada su mi na ulici ubili oca, a majka me je skrivala. Rođen sam u Rotterdamu, u gradu gdje moraš biti jak kako bi preživio - rekao je Royston Drenthe.

Nizozemac je opisao mnoge uspone i padove dok je gradio karijeru, dok na stol nisu stigle konkretna ponuda.

- Zvalo me je 16 klubova, razgovarao sam s Laportom iz Barcelone, te Mijatovićem iz Reala. Kad sam dobio Realov poziv nisam dvojio. No u klub je stigao Mourinho i on me potjerao. Posljednjeg dana prijelaznog roka nazvao me je i rekao da mogu otići. U manje od 24 sata morao sam si pronaći novi klub - dodao je Drenthe.

Opisao je i noćni život u Madridu.

- Prijatelj i ja bili smo jednoj kockarnici. Prišle su nam dvije prelijepe djevojke i završili smo u hotelu. Provod je bio sjajan. No kad su odlazile tražile su nas da im platimo 1000 eura. Nisam to očekivao - istaknuo je Royston Drenthe.

Tijekom karijere promijenio je mnogo klubova, a jedno je vrijeme igrao u Evertonu gdje je bio suigrač bivšeg vatrenog Nikice Jelavića.