Tragedija: Mladi nogometaš (15) preminuo od tumora mozga, cijela zemlja tuguje za njim

Mladi vratar poznatog engleskog nogometnog kluba West Ham, 15-godišnji Oscar Fairs preminuo je u dobi od 15 godina. Obavijestili su o tom tragičnom događaju iz kluba putem svojih kanala društvenih mreža, a vijest se brzo zatim proširila engleskim medijima.

Fairsu je u ljeto 2023. dijagnosticirana ependymoma, poremećaj u mozgu i leđnoj moždini koji se češće javlja u nešto starijih osoba. Istovremeno, često se znao žaliti na nepravilno kucanje srca, slabost na čitavoj desnoj strani tijela, glavobolje i viroze, a prva dijagnoza bila mu je migrena i problemi sa mentalnim zdravljem.

Probleme su ubrzo uočili u West Hamu, treneri su njegovim roditeljima govorili kako mu nešto s desnom rukom i nogom nije u redu. Kad je otišao na magnetnu rezonancu, pronađen mu je tumor veličine devet centimetara na lijevoj strani mozga i tri ciste. Iako je nakon tri operacije tumor splasnuo, nije ga se moglo spasiti.

"Oscar je bio voljen od strane svih u našoj Akademiji. Ne samo da je bio sjajan golman, već i veliki navijač West Hama i pravi momak. Nedostajat će nam, a svakome tko ga je poznavao čast je što je znao takvog čovjeka", rekao je Mark Noble, nekoć legendarni igrač West Hama.

It is with deep and profound sadness that West Ham United confirm the tragic passing of our U15s Academy goalkeeper Oscar Fairs, following his brave battle with cancer.



Rest in peace, brave Oscar.