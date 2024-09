Toplak: Bjelica će na klupu posjesti velika imena. On ima tu snagu i najbolji je za Dinamo

Dinamo neočekivano proživljava težak period nakon što je izrazito obećavajuće ušao u sezonu. Nakon poraza od Hajduka (0:1) i Bayerna (9:2) otkaz je dobio trener Sergej Jakirović. Prvaci su zatim upisali poraz od Slaven Belupa (4:1), a uz dosta poteškoća su u Kupu svladali Banjole (1:3). Ovoga je tjedna klupu preuzeo Nenad Bjelica, a stari i novi trener plavih nada se vratiti stabilnost momčadi i osigurati dominaciju na domaćim terenima. Situaciju je u emisiji "Sport nedjeljom" komentirao trener Rudeša i nekada nogometni analitičar, Samir Toplak.

"Nenad Bjelica je najbolje rješenje za Dinamo. Zbog čega? Jer je bio već u sustavu, ne dolazi puno nakon svog prvog boravka. On je trener koji ima gard, trener koji ima rezultate i trener koji može uzdrmati ovu ekipu koja je potonula, najviše na psihološkom planu", rekao je Toplak, složivši se tako s mišljenjem koje drže čelnici kluba.

"Siguran sam da ta ekipa ima kvalitetu. Čak sam je i ja, kao analitičar, već proglasio budućim prvakom. Malo me sram, nakon ovakvih rezultata poslije... Moram priznati, zbilja me sram, iako smo svi to tako tada vidjeli. I to je dokaz kako je nogomet nepredvidljiv, ne možeš živjeti od stare slave, nego treba svaki dan ulagati", nastavio je.

Smatra i da će Bjelica bez puno skrupule na klupi ostaviti neka velika imena kluba ukoliko ocjeni da drugi igrači mogu više doprinijeti igri momčadi. "Sigurno. Poznavajući ga, on neće imati problem. Radit će po svom principu i nahođenju, bez obzira na imena. Radit će na dobrobit momčadi. Vjerujte, on ima tu snagu", rekao je Toplak.

