Toni Kukoč o problemima hrvatske košarke: Ne možeš se skupiti tri dana prije turnira

Toni Kukoč u razgovoru za HRT otkrio je što vidi kao glavni problem košarkaške reprezentacije, ali i kako općenito gleda na situaciju u košarci, prvenstveno onoj koja se igra u NBA ligi.

- U zadnje vrijeme dosta govorim da je najveći problem u tome što naši najbolji igrači ne mogu igrati za reprezentaciju, čak i kad dođu, poneki dođu igrati za tu reprezentaciju, oni su maksimalno istrošeni od brojnih obaveza u NBA ligi. Treba pronaći nekakvu formulu po kojoj najbolji igrači mogu igrati za svoje reprezentacije da bi se kvalificirali na svjetska i europska prvenstva i na Olimpijske igre. Dok se to ne dogodi, imat ćemo problema. Mi imamo kvalitetnih igrača, ali naših pet-šest najboljih igrača igraju u NBA ligi. To je naš najveći problem. Kad bi igrali u punom sastavu i imali neki kontinuitet, ne vidim da bi imali problema da se kvalificiramo na velika natjecanja - kazao je Kukoč pa otkrio što misli da bi trebalo učiniti kako bi se to promijenilo:

Foto: Sinisa Hancic 26.06.1999., Le Mans, Francuska - Kosarkas Toni Kukoc na utakmici Hrvatske protiv Ceske u F grupi Europskog prvenstva u kosarci. Hrvatska je pobijedila rezultatom 86:64, a Kukoc je ostvario 20 koseva i 8 asistencija. Photo: Sinisa Hancic/PIXSELL Sinisa Hancic /PIXSELL

- Poznato je da reprezentacije koje imaju uspjeha na prvenstvima i na Olimpijskim igrama imaju određeni dio pravih priprema. Treba naći mjesec dana prije prvenstva da bi se nešto značajno napravilo. Ne mogu se ljudi skupiti tri dana prije turnira i da se napravi neki rezultat. To je možda bilo moguće prije, kad si imao tri, četiri ili pet igrača koji su igrali za istu momčad pa su se dobro poznavali, a sad su to igrači koji igraju sasvim druge sheme u različitim momčadima i od njih očekivati da se jednostavno dovedu u reprezentaciju i da kliknu u tri dana je nezahvalno.

Osjetno je pozitivniji u pogledu na izvedbe Bojana Bogdanovića i Ivice Zubca u NBA ligi.

- Igraju odlično, imaju kontinuitet, Utah je treća na Zapadu, Zubac isto igra odlično u Clippersima. Bojan je jedan od iskusnijih NBA igrača, zna se što on može dati i to daje iz utakmice u utakmicu - govori Kukoč pa komentira kako vidi NBA ligu danas u odnosu na onu iz njegova vremena, kad s Chicago Bullsima osvojio tri titule:

- Sad se puno više šutira nego u naše vrijeme. Doduše, kad pričaš s generacijama otprije 50 godina, oni misle da su igrali najbolju košarku. Svaka generacija misli da su upravo oni igrali najbolju košarku.