Tomašević: Nema šanse da stanemo. Stadioni idu, sto posto. Razumijem ljude, i ja bih bio skeptičan

I ove godine zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević nazočio je svečanosti proglašenja najboljih sportaša grada Zagreba u kojoj prigodi je spremno odgovarao i na pitanja o planovima, i radovima, vezanim iz sportsku infrastrukturu zagrebačkog glavnog grada. Prošle godine stoički je podnosio kritike a ovo godine se situacija vezano za proračun za zagrebački sport stubokom promijenila.

- Ono meni bitno je ispunjavati obećanja. Kada gledam što smo obećali prije godinu dana, mislim da smo sve izvršili. I kada je riječ o povećanju za vrhunski sport za koji smo povećali s 1,5 na pet milijuna eura, Sportski savez grada Zagreba je otišao sa 20, s početka prošle godine, na 30 u sljedećoj a kroz rebalans možda i na 35 milijuna eura.

Osim sredstava za sportske klubove, sportaše i trenere, na dnevnom redu su i kapitalna ulaganja.

- Bilo je puno skepse kada sam ih najavljivao no obnova Doma sportova je u tijeku baš kao i izgradnja bazena u Španskom. Htio sam da sa stadionom u Kranjčevićevoj krenemo do kraja godine no zbog vrlo kompleksne situacije s imovinsko-pravnim odnosima, i projektom kojeg smo morali mijenjati, to kreće u ožujku. Ljudi će se strpjeti tri mjeseca nakon što 70 godina u Zagrebu nije izgrađen novi stadion. Ustanova za upravljanje sportskim objektima je jako bitna i ona je, sa svojih 500-tinjak zaposlenih, neka vrsta sportskog holdinga. Grad plaća operativne troškove svih sportskih objekata kako ih ne bi morali plaćati klubovi. Osim toga i ulaznice koje plaćaju rekreativci na bazenima ne pokrivaju sve troškove tako da Grad i to subvencionira i još smo dodali 13 milijuna eura za Šalatu i Hipodrom. Sljedeći veliki cilj nam je KC Dražen Petrović jer ta dvorana doista treba ulaganje.

Dok se Kranjčevićeva ne završi neće biti prve lopate u Maksimiru. Gdje bi Dinamo i Lokomotiva igrali u tom intervalu?

- Od gradskog i nacionalnog nogometnog saveza očekujemo da takve stvari iskomuniciraju među klubovima. Svima smo najavili da moraju prestati koristiti nogometni stadion u Kranjčevićevoj jer ga moramo srušiti i izgraditi novi. To smo dovoljno rano najavljivali za sve aktere. Uostalom, kada se Maksimir izgradi, tko će u Kranjčevićevoj igrati nego drugi zagrebački klubovi. Osim toga, ono što je bitno jest da će taj stadion u Kranjčevićevoj biti multifunkcionalan pa će moći održavati i drugi događaji poput koncerata..

VIDEO: Tomašević otkrio velike novosti oko Kranjčevićeve, evo kada će Dinamo i vatreni ondje zaigrati

Hoće li Tomašević dočekati završetke tih projekata kao gradonačelnik to je neizvjesno.

- Ja taj maksimirski stadion očekujem kao građanin ovog grada, ne samo kao gradonačelnik. No, uvjeren sam da će mi građani dati još jedan mandat a Maksimir bi bio završen u tom mom drugom mandatu koji bi trajao do svibnja 2029. Razumijem skepsu ljudi oko izgradnje nogometnih stadiona, i ja bih bio skeptičan na njihovu mjestu, jer su se o tome naslušali obećanja no kada krene izgradnja Kranjčevićeve tek onda će ljudi početi vjerovati i u izgradnju Maksimira. S druge strane, nema šanse da stanemo u Kranjčevićevoj. Znam da se neki boje da se u Zagrebu ne ponovi riječka situacija s Rujevicom i Kantridom, no nema izgleda za to. Kranjčevićeva je prva i imat će 11.500 mjesta a Maksimir je drugi i imat će 35.000 mjesta. I jedan i drugi idu. Sto posto.

Nismo mogli a ne pitati gradonačelnika o njegovim saznanjima o stanju u KK Cibona.

- To je evergreen tema. Cibona je i dalje udruga građana i dalje nije jasno koliki su dugovi nastali od prethodnih uprava i to odbija ozbiljne investitore. Grad konstantno financira Cibonu, plus još neki sponzori, i mi je održavamo na životu. Hajdemo reći da je ovo status quo koji traje predugo i to je jedan od razloga zašto ne želimo čekati s obnovom dvorane. Vi kada gledate sportsku infrastrukturu, nakon Univerzijade 1987. dobili smo dva bazena, Utrine i Svetice te Arenu Zagreb koju ćemo, država i grad, plaćati do 2037. godine. Šteta da Grad nije iskoristio priliku da to otkupi kada se moglo. Nažalost, nije se ni održavalo što se napravilo. Trebalo je prije 20 godina promijeniti krov Doma sportova i ledenu dvoranu obnoviti i to sada radimo. Nakon KC Dražen Petrović bi htjeli ići u ozbiljniju investiciju sa Šalatom.

Dok traje obnova Doma sportova ne može ići i projekt Draženove dvorane jer je veliki manjak termina za sportske klubove.

- Jako je veliki pritisak na sportske prostore. Trudimo se to apsorbirati i preko Velesajma koji se pretvorio u svojevrsni sportski centar s puno sportskih sadržaja. Gledamo da svi sportski savezi i klubovi to razdoblje mogu preživjeti.

Kada se gradila Arena nerijetko se moglo čuti je li Zagrebu potrebna takva velebna arena.

- Ovakvom gradu je to potrebno. Mi samo možemo pričati o modelu, je li to trebalo biti javno-privatno partnerstvo i koliko to stoji u konačnici. Jer osam milijuna eura plaćati 30 godina nije malo. Ono što se tada postavljalo pitanje, je li tada trebalo uložiti u Dom sportova i da li za to što se uložilo u Arenu nije bilo novca za Dom sportova koji je propadao naočigled. Trebaju nam i nove sportske dvorane ali trebamo i obnoviti stare. Vraćamo i neke sportske dvorane poput kvartovske na Trnju za koju znamo kako se koristila. Isto kao i Hipodrom gdje ste imali ljude koji koriste štale a da plaćaju jedan euro, znači hrpu nereda kojeg moramo počistiti.